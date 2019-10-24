Son Dakika Haberleri: NBA yıldızı LeBron James'a Amerikan milli marşına 'saygısızlık etti' eleştirisi
Son Dakika Dünya NBA yıldızı LeBron James'a Amerikan milli marşına 'saygısızlık etti' eleştirisi

NBA yıldızı LeBron James'a Amerikan milli marşına 'saygısızlık etti' eleştirisi

56 dakika önce

LeBron James'a Amerikan milli marşına 'saygısızlık etti' eleştirisi

NBA yıldızı LeBron James'a Amerikan milli marşına 'saygısızlık etti' eleştirisi, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de yıldız oyuncu LeBron James, ABD marşına 'saygısızlık' yapmakla itham edildi. Daha önce Hong Kong'da Çin yönetimini protesto eden göstericiler hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle eleştirilerin hedefi olan LeBron James, bu kez Amerikan ulusal marşı esnasında 'saygısızlık' yapmakla eleştirildi.


NBA tarafından yayınlanan bir klipte yıldız oyuncu, Los Angeles Lakers maçı öncesi çalan ulusal marşın sonlarına doğru takım arkadaşlarından ayrılarak taraftarları coşturmak için tribünlere dönüyor. James daha sonra yedek kulübesinin olduğu yere geçerek oturuyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:58 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Suriye temsilcisinden skandal sözler: Savaş suçu olabilecek vakalar gördük
ABD'li senatörler SDG lideri Mazlum Kobani'yi Kongre'de ağırlamak için vize talep etti ABD'nin Suriye temsilcisinden skandal sözler: Savaş suçu olabilecek vakalar gördük Chicago'da öğretmenlerin grevi devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 09:54:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NBA yıldızı LeBron James'a Amerikan milli marşına 'saygısızlık etti' eleştirisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]