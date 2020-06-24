NBA yıldızı Malcom Brogdon'ın koronavirüs testi pozitif çıktı! - Son Dakika

NBA yıldızı Malcom Brogdon'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

27 yaşındaki ABD'li basketbolcu, kulübünün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testim pozitif çıktı.

27 yaşındaki ABD'li basketbolcu, kulübünün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. Şu anda karantinadayım ve kendimi iyi hissediyorum. NBA sezonunun devamı için Orlando'da takım arkadaşlarıma katılmayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.

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NBA'de koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonunun 31 Temmuz'da Orlando'daki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde devam edeceği açıklanmıştı.



Amerika Birleşik Devletleri, Orlando Magic, Basketbolcu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:40 

Son Dakika Spor NBA yıldızı Malcom Brogdon'ın koronavirüs testi pozitif çıktı! - Son Dakika Spor
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