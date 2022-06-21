Nbc: Ücretsiz Okul Yemeği Programının Bitmesiyle Birlikte ABD'li Öğrenciler Açıklıkla Karşı Karşıya Kalabilir - Son Dakika
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Nbc: Ücretsiz Okul Yemeği Programının Bitmesiyle Birlikte ABD'li Öğrenciler Açıklıkla Karşı Karşıya Kalabilir

21.06.2022 19:24
Nbc: Ücretsiz Okul Yemeği Programının Bitmesiyle Birlikte ABD'li Öğrenciler Açıklıkla Karşı Karşıya Kalabilir

NEW YORK, 21 Haziran (Xinhua) -- NBC News kanalının haberine göre, ABD'deki açlıkla mücadele savunucuları, öğrencilere okulda ücretsiz yemek sunan Çocuk Beslenmesine dair Kongre Feragatleri'nin yakın zaman içinde sona erecek olmasının çocuklar için sorunlara yol açmasından endişe ediyor.

NEW YORK, 21 Haziran (Xinhua) -- NBC News kanalının haberine göre, ABD'deki açlıkla mücadele savunucuları, öğrencilere okulda ücretsiz yemek sunan Çocuk Beslenmesine dair Kongre Feragatleri'nin yakın zaman içinde sona erecek olmasının çocuklar için sorunlara yol açmasından endişe ediyor. Ücretsiz federal okul yemeği programı Mart 2020'de başlamıştı. Okullarda ücretsiz yemekler ve diğer gıda desteği önlemleri sunan programın süresi 30 Haziran'da doluyor.

Uzmanlar, feragatlerin planlandığı şekilde sona ermesi halinde, halihazırda süpermarketler, benzin istasyonları ve diğer yerlerdeki artan fiyatlar karşısında zorlanan ailelerin, çocuklarının ulaşacağına iki yıldır güvendikleri öğünlere erişimi kaybedeceğini öngörüyor. NBC, ABD'deki okullarda çalışan 50.000'den fazla beslenme çalışanını temsil eden bir ticaret örgütü olan Okul Beslenme Derneği'nin "çocukların gelecek yıl aç kalması konusunda çok endişeli olduğunu" da bildirdi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Nbc: Ücretsiz Okul Yemeği Programının Bitmesiyle Birlikte ABD'li Öğrenciler Açıklıkla Karşı Karşıya Kalabilir - Son Dakika

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