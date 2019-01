Nbş Kotasının Düşürülmesi Üreticiyi Sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının yüzde 2,5'e düşürülmesine ilişkin karar, pancar üreticisini sevindirdi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son bir yılda aldığı iki karar ile NBŞ kotasını iki kez yarı yarıya düşürdüğünü, bu kararların üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.



Kararın ülke tarımı ve halk sağlığı için önemine işaret eden Konuk, yüzde 2,5 seviyesinin, gelişmiş ülkelerin gıda standartları ile uyumlu olduğunu bildirdi.



Konuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla geçen yıl NBŞ kotalarının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldüğünü anımsatarak, şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanımız iki gün önce de NBŞ kotasının yüzde 2,5'e düşürüldüğünü açıkladı. Bir yıl içinde aldığı bu iki karar Sayın Cumhurbaşkanımızın, hem ülke çiftçisine, pancar üreticisine sahip çıkma hem de milletimizin sağlığını koruma konusunda kararlılığının ilanıdır."



NBŞ kotalarının yüzde 2,5 olarak uygulanmasının hem tüketici sağlığı, hem pancar üretimi, hem de hayvancılığı olumlu etkileyeceğini ifade eden Konuk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Bu kararların ilk sonucu ülkemizin 200 bin tonun üzerinde daha fazla pancar şekeri üretmesi demektir. Bu da yaklaşık 1,5 milyon ton daha fazla pancar üretimi, çiftçinin daha çok pancar üretmesi anlamlarına gelir. Kararın ikinci sonucu ülke hayvancılığını pozitif manada etkileyecek olmasıdır. Malum ülkemizde son yıllarda en çok gündeme gelen konulardan biri et fiyatları ve hayvan ithalatı. Ülkemiz hayvancılığının en büyük meselelerinden biri yem materyali eksikliği. Özellikle kış aylarında kaba yem ihtiyacı had safhalara çıkıyor. Pancar ise kaba yem ihtiyacının en çok hissedildiği aylarda yani aralık-şubat aylarında bu ihtiyacı karşılayabilecek en önemli tarımsal ürünlerden biri."



Kararla NBŞ üretiminin azalacağına, pancar şekeri üretiminin ise artacağına dikkati çeken Konuk, "Dolayısıyla da pancar üretimi ile ülkemiz 500 bin tonun üzerinde daha fazla küspe, 85 bin ton civarında daha fazla melas üretebilecektir. Bu daha fazla üretilebilecek besi materyalinin et üretimi karşılığı, bir yılda yaklaşık 16 bin 875 tondur ki bu da 80 bin civarında büyükbaş besinin sorunsuz beslenebilmesi anlamına gelmektedir. Bu da bu miktarda canlı hayvan ya da karkas et ithalatından ülkemizin kurtulması demektir." değerlendirmesini yaptı.

