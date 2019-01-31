Nbş Kotasının Yüzde 2,5'e Düşürülmesi

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu
, Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının yüzde 5'ten yüzde 2,5 çekilecek olmasının olumlu bir gelişme olduğunu, CHP olarak NBŞ'ye tamamen karşı olduklarını söyledi.
Gaytancıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, NBŞ üreten firmaların sıkı şekilde denetlenmesi gerektiğini belirtti.
Nişasta bazlı şekerin sağlığa verdiği zararların bilimsel çevreler tarafından açıklandığını anlatan Gaytancıoğlu, "Obeziteye, kalp hastalıklarına ve diğer hastalıklara yol açtığı tespit edildiği biliniyor. NBŞ'nin tamamen kaldırılmasını ve şeker pancarından elde edilen şekerin halkın kullanımına sunulmasını istiyoruz." dedi.
NBŞ kotasının geçen yıl yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldüğünü hatırlatan Gaytancıoğlu, "Geçtiğimiz yıl Türkiye
Şeker Kurumu kapatılarak bu kurumun denetim yetkisi Tarım Bakanlığı'na devredildi. Yapılan açıklamayla NBŞ'de kotanın yüzde 5'ten yüzde 2,5'e çekileceği belirtildi. İyi çok güzel. Destek veriyoruz ancak yine denetleyen kurumu çalıştırmıyoruz. Biz CHP olarak NBŞ'ye tamamen karşıyız. Onun yerine Türkiye'nin şeker fabrikalarının çalışmasını, şeker pancarı üretmesini ve şeker pancarı üreten üreticinin alın terinin karşılığını almasını istiyoruz. Bu şekilde hayvancılığında desteklenebileceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
Gaytancıoğlu, sebze ve meyve fiyatlarındaki artışında üretimin artırılarak çözülebileceğini dile getirdi.