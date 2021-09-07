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NCAA yolcusu Ata Can Atsüren: "İyi bir basketbolcu olarak ülkeme katkı sağlamak en büyük hayalim" - Son Dakika

NCAA yolcusu Ata Can Atsüren: "İyi bir basketbolcu olarak ülkeme katkı sağlamak en büyük hayalim"

07.09.2021 12:30
NCAA yolcusu Ata Can Atsüren:

TOFAŞ Spor Kulübü altyapı takımı oyuncularından 2002 doğumlu Ata Can Atsüren, elde ettiği yüzde 100 sporcu burcu ile Amerikan Kolej Basketbol Ligi NCAA Divison 1'de Drexel Üniversitesi adına mücadele etme hakkı kazandı.

TOFAŞ Spor Kulübü altyapı takımı oyuncularından 2002 doğumlu Ata Can Atsüren, elde ettiği yüzde 100 sporcu burcu ile Amerikan Kolej Basketbol Ligi NCAA Divison 1'de Drexel Üniversitesi adına mücadele etme hakkı kazandı. 2021 sınıfından, Division 1'den de tam burs alan tek isim konumunda bulunan oyuncu, geçirdiği burs süreci hakkında, genç basketbolculara ilham veren açıklamalarda bulundu.

TOFAŞ Spor Kulübü'nde10 yaşından bu yana forma giyen Ata Can Atsüren, Amerikan Kolej Basketbol Ligi'nde (NCAA) son yılların en önemli takımlarından Drexel Üniversitesi'nden 250 bin Dolar değerinde sporcu bursu elde ederek, hem eğitimini hem de spor hayatını aynı anda sürdürme fırsatı yakaladı.

Öğrenim hayatına ve basketbol kariyerine ABD'de devam edecek olan 2002 doğumlu ve 1.93 boyundaki skorer guard, önümüzdeki sezondan itibaren Drexel Dragons formasıyla NCAA'de sahne alacak.

Gelecek sezondan itibaren Drexel Üniversitesi'nde eğitim ve spor yaşamını sürdürecek olan Ata Can Atsüren, "Bugüne gelene kadar birbirinden değerli birçok antrenörle çalışma fırsatı buldum. Onlarla ve takım arkadaşlarımla birlikte, birçok başarıya ulaştık. Bu zamana kadar bana gösterdikleri emekler için, tüm antrenörlerime çok teşekkür ederim. Özellikle de TOFAŞ Spor Kulübü'nde Genel Menajer Tolga Öngören'e ve her türlü zorluğu aşmamda bana yol gösteren, antrenmanlarda doğru basketbolu oynamam için tüm limitlerimi zorlayan Samir Seleskovic'e çok teşekkür ediyorum. İyi bir basketbolcu olmak en büyük hayalim. Bundan 1 yıl önce NCAA takımlarından teklif aldığımda çok heyecanlandım. Ailem ve TOFAŞ Spor Kulübü yöneticileri ile durumu değerlendirdik. Basketbol oynamak ve iyi bir eğitim almak için hayatım boyunca İngilizcemi geliştirmeye çalıştım ve aynı zamanda antrenmanlarımı da hiç aksatmadım" dedi.

ABD'deki sporcu bursu sürecinden de bahseden 19 yaşındaki genç oyun kurucu, "Benim için bir Division 1 takımında basketbol oynamak ve tam burslu bir şekilde ABD üniversitelerinde eğitim almak çok zorlu bir süreçti. Umutsuzluğa düştüğüm zamanlarda bana sonsuz motivasyon veren ve beni kendi adıma en iyi kolejlerden birine yerleştiren danışmanlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır. Gelecekte oynayacağım NCAA'de çok başarılı bir sporcu olmayı ve sonrasında da ülkeme her anlamda katkı sağlamayı diliyorum ve bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Beni destekleyecek herkese şimdiden teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Ata Can Atsüren'in sporcu bursu sürecinden bahseden Sporcu Eğitim Danışmanı Emir Demirkıran, "Açıkçası bizler, Ata Can'daki yeteneği görür görmez, onun NCAA Division 1'e ait olduğunu biliyorduk. Bununla beraber sporcunun çalışma etiği, bu oyuna olan sevgisini ve ABD hedefindeki kararlılığını, 2021 mezun sınıfında başka hiçbir oyuncuda göremedik ve bu da bizi çok heyecanlandırdı. Burs aşamasında zor bir süreç yaşadık ama orayı çok fazla hak eden bir oyuncu olduğu için, bu süreç de kendisinin hak ettiği şekilde sonuçlandı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Tam Gemi Şok Denemeleri, Basketbolcu, basketbol, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor NCAA yolcusu Ata Can Atsüren: 'İyi bir basketbolcu olarak ülkeme katkı sağlamak en büyük hayalim' - Son Dakika Spor


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