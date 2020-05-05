NCL hastası minik Meryem'in tedavisi için gerekli yardım toplandı - Son Dakika

Manisa'da, "Beyincik erimesi" olarak bilinen NCL hastası üç buçuk yaşındaki Meryem Karaman'ın tedavisi için Manisa Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında hedeflenen para miktarına ulaşıldı.

Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meryem Karaman'ın yurt dışından ithal edilen ilacının 3 aylık dozu için gerekli 1 milyon lira, Manisa Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası ile toplandı ve Türk Eczacıları Birliğinin hesabına yatırıldı.

İlacın, 15 gün içerisinde yurt dışından getirileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ahmet Deniz, "Bundan sonraki süreçte de Meryem ve ailesinin yanındayız. Yardımlaşmanın güzel bir örneğini sergileyerek kampanyaya destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.