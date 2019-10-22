NDesign’dan 10 bölgeye hatıra ormanı
1 saat önce
'İyi Bir Gelecek, Doğadan Gelecek' bakış açısıyla NDesign, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) ile bir işbirliğine girerek 10 farklı bölgede hatıra ormanı oluşturuyor.
'İyi Bir Gelecek, Doğadan Gelecek' bakış açısıyla NDesign, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) ile bir işbirliğine girerek 10 farklı bölgede hatıra ormanı oluşturuyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:09
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