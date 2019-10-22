Son Dakika Haberleri: NDesign’dan 10 bölgeye hatıra ormanı
Son Dakika Ekonomi NDesign’dan 10 bölgeye hatıra ormanı

NDesign’dan 10 bölgeye hatıra ormanı

1 saat önce

'İyi Bir Gelecek, Doğadan Gelecek' bakış açısıyla NDesign, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) ile bir işbirliğine girerek 10 farklı bölgede hatıra ormanı oluşturuyor.

NDesign’dan 10 bölgeye hatıra ormanı, System.String[]

'İyi Bir Gelecek, Doğadan Gelecek' bakış açısıyla NDesign, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) ile bir işbirliğine girerek 10 farklı bölgede hatıra ormanı oluşturuyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:09 
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