NDesign’dan 10 bölgeye hatıra ormanı

'İyi Bir Gelecek, Doğadan Gelecek' bakış açısıyla NDesign, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) ile bir işbirliğine girerek 10 farklı bölgede hatıra ormanı oluşturuyor.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: KOSGEB'den girişimciler için 50 bin liraya kadar kredi