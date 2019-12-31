Ndiaye Trabzonspor'da

TRABZONSPOR, Stoke City'de forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de Osmanlıspor ve Galatasaray formaları giyen Badou Ndiaye'nin kiralık olarak transferi konusunda görüşmelerini sürdüren bordo-mavililerin, oyuncu ve kulübüyle 6 aylık bedelsiz olarak bu transfer için anlaşma sağladığı öğrenildi.

TRABZONSPOR FORMALI PAYLAŞIM

Bu arada Ndiaye de kendisine ait sosyal medya hesabından Trabzonspor formalı fotoğrafını paylaşarak 'Yeni yıl sürprizi' mesajı yayınladı.