Son Dakika Haberleri: Ndiaye ve Luyindama Yeni Malatyaspor Maçında Yok

Ndiaye ve Luyindama Yeni Malatyaspor Maçında Yok

26 dakika önce

Galatasaray'da Badou Ndiaye ile Christian Luyindama, Bursaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Ndiaye ve Luyindama Yeni Malatyaspor Maçında Yok, System.String[]
Galatasaray'da Badou Ndiaye ile Christian Luyindama, Bursaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. İki futbolcu 27. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Galatasaray'da maç öncesi 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Martin Linnes, Badou Ndiaye ve Christian Luyindama üçlüsünden iki futbolcu sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Maçın 44. dakikasında Luyindama ile 46. dakikada Ndiaye sarı kart gördüğü için ligin 27. haftasında İstanbul'daki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sahadaki yerlerini alamayacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:08 Kaynak: İHA

Bursaspor, Galatasaray, Yeni Malatyaspor, Spor
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