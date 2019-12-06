Son Dakika Haberleri: Ndileka Mandela, dedesi Nelson Mandela'yı anlattı
Son Dakika Güncel Ndileka Mandela, dedesi Nelson Mandela'yı anlattı - Son Dakika

Ndileka Mandela, dedesi Nelson Mandela'yı anlattı

6 saat önce

Güney Afrika'nın ilk demokratik seçilmiş devlet başkanı Nelson Mandela'nın torunu Ndileka Mandela, "Basit bir köy çocuğundan devlet başkanlığına yükselen Mandela'yı daha dokunulabilir yapabilmeliyiz.

Güney Afrika'nın ilk demokratik seçilmiş devlet başkanı Nelson Mandela'nın torunu Ndileka Mandela, "Basit bir köy çocuğundan devlet başkanlığına yükselen Mandela'yı daha dokunulabilir yapabilmeliyiz." dedi.

Mandela, Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) katkılarıyla Hamamönü Afrika Evi'nde "Mandela'nın Mirası" başlığıyla seminer verdi.

Seminere başkentteki yerli ve yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, bürokratlar, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Dedesinin iyi liderlik ve iyi yönetişimle ülkesini, eski sömürge idarelerinin bıraktığı mirasından ayırdığını dile getiren Mandela, Nelson'un görev süresinde başlattığı tarım politikalarına değindi.

Nelson'un toprak reformu ile ülkesinin gelişmesini sağladığını belirten Mandela, Afrika'nın mevcut sorunlarından birinin halen tarımsal kalkınma olduğunu söyledi.

Afrika genç neslinin "işsizliğine" dikkati çeken Mandela, "Gençlik zihin dünyasını genişletmeli, ancak bu aşamada işsizlik büyük sorun, Afrika'nın en büyük sorunlarından biri genç işsizliktir." dedi.

Kıtanın her yerinde işsiz gençler yer aldığını ve bu gençlerin geleceklerini şekillendirebilecek seviyede eğitilemediğini kaydeden Mandela, tarımın yaşam dayanağı olduğunun bir kez daha fark edildiğini kaydetti.

Her türlü kriz ve probleme "kolektif bilinç" ile çözüm aranması gerektiğini kaydeden Mandela, "Afrika değerleri böyle korunur. Dedemin jenerasyonu böyleydi. Basit bir köy çocuğundan devlet başkanlığına yükselen ve dünyaya vizyonunu miras bırakan Mandela'yı daha insan ve daha dokunulabilir yapabilmeliyiz. Dedem Nelson dünyayı dönüştürmeyi başardı. Düşünce mirası halen sürüyor ve bu bize umut veriyor." ifadelerini kullandı.

Ndileka Mandela, dedesi Nelson Mandela'yı anlattı

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Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:42 Kaynak: AA
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