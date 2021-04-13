NDK, Akkuyu NGS ekipman ve malzeme üreticilerini denetledi - Son Dakika

NDK, Akkuyu NGS ekipman ve malzeme üreticilerini denetledi

13.04.2021 12:13
NDK, Akkuyu NGS ekipman ve malzeme üreticilerini denetledi, System.String[]

TÜRKİYE Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) temsilcileri, Akkuyu Nükleer Santrali projesi kapsamında imalatları gerçekleştiren Rus ekipman ve malzeme üreticilerini ziyaret etti.

TÜRKİYE Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) temsilcileri, Akkuyu Nükleer Santrali projesi kapsamında imalatları gerçekleştiren Rus ekipman ve malzeme üreticilerini ziyaret etti. Temsilciler ziyaret kapsamında, ekipman imalatı için yürütülen üretim sürecine dair organizasyon ve kalite planları dahilinde yürütülen imalat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

NDK heyeti, Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesi için reaktör basınç kabının ve tesisin ana ekipmanı gibi diğer birçok bileşeninin üretildiği Saint-Petersburg'daki İzhorskiye Zavody A.Ş. üretim tesisini ziyaret etti. Ardından Akkuyu Nükleer Santrali reaktör holündeki ana ekipmanlar için baz metal elemanlarının üretildiği OMZ Special Steels Ltd. firmasını, sonrasında da geçit ve hermetik kapı üreticisi NPO Special Materials Corporation A.Ş.'yi ziyaret eden heyet son olarak da, gömülü elemanlar, güçlendirilmiş üniteler ve reaktör binasının iç koruyucu elemanları (VZO) dahil olmak üzere çeşitli metal yapıların üretildiği TITAN-2 HOLDING'in alt kuruluşu olan TITAN Technology Pipeline firmasını ziyaret etti.

NDK Denetim Dairesi Başkanı Yusuf Ceylan başkanlığındaki Türk heyetine ziyaretlerde Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcileri Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Alexey Frolov ve Nükleer Düzenleme Kurumu ile İlişkiler Direktörü Ahmet Çelik eşlik etti.Ziyaret sırasında NDK temsilcileri, üretim tesislerinde tesis yöneticileri ve kalite kontrolünden sorumlu bölüm müdürleri ile toplantılar düzenledi ve ayrıca denetimin son gününde Tıtan-2 Şirketler Grubu A.Ş. Genel Müdürü Grigory Naginsky ile bir araya geldi. Görüşme sırasında, Genel Müdür Grigory Naginsky ve Akkuyu NGS Projesi'nde yer alan diğer yöneticiler tarafından NDK temsilcilerine Akkuyu NGS'de devam eden inşaat çalışmaları, proje kapsamında planlanan ekipman montajının programı ve teknolojileri ile yürütülecek ana aşamalar hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.NDK'YE ETKİLİ DENETİM İÇİN TAM DESTEKKamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Alexey Frolov, NDK'ya etkili denetim faaliyetleri için gerekli tüm desteği verildiğini belirterek, "Nükleer Düzenleme Kurumu, Akkuyu NGS Projesi kapsamında, ana malzeme ve ekipman üretimi süresince yürütülen tüm aşamalarda ilgili yönetmelikler ve verilen lisanslar doğrultusunda denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Türkiye'de nükleer santral projelerinin lisanslanması alanında Türk mevzuatının gereksinimlerine göre, Akkuyu NGS Projesi'nde olduğu gibi ekipman ve malzemeleri üreten tüm imalatçılar, mecburi NDK belgelendirme sürecinden geçmektedirler. Bu malzeme ve ekipmanların üretimleri sırasında ise Nükleer Düzenleme Kurumu denetim faaliyetlerini sürdürerek, imalatların kalite planlarına göre üretilmesi konusunu denetler ve ilgili kalite planlarında belirlediği denetim adımları doğrultusunda düzenli olarak fabrikaları ziyaret eder. Akkuyu NGS projesinin iş sahibi ve sorumlusu olan Akkuyu Nükleer A.Ş., NDK ve ekipman üreticileri arasındaki koordinasyonu ve iletişimi sağlayarak, NDK'ya etkili denetim faaliyetleri için gerekli tüm desteği vermektedir" dedi.NDK Denetim Dairesi Başkanı Yusuf Ceylan ise, NDK açısından projenin ve ekipman imalatının en önemli konusu nükleer güvenlik olduğunu ifade ederek, "Ekipmanların imalatı süresince ilgili kalite planlarını titizlikle değerlendirerek, dereceli yaklaşım çerçevesinde 1., 2. ve 3. güvenlik sınıfına ait tüm ekipmanların seçilen kontrol noktalarında NGS inşaat sahasına gönderilmeden önce ilgili imalat tesislerinde hem NDK hem de Teknik Destek Kuruluşu NÜTED A.Ş. tarafından denetim ve gözetimler gerçekleştirerek, ekipmanların tüm güvenlik standartlarına ve gereksinimlerine uygun olarak üretildiğinden emin olmalıyız" diye konuştu.Ziyaretin sonunda, Ceylan ve beraberindeki heyet tesislerdeki üretim sürecinin organizasyonundan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Akkuyu NGS için malzeme ve ekipmanların üretimlerinin kalite planlarına ve düzenleyici belgelere uygun olarak yürütüldüğünü dile getirdi.

- Petersburgrusya
NDK, Akkuyu NGS ekipman ve malzeme üreticilerini denetledi
NDK, Akkuyu NGS ekipman ve malzeme üreticilerini denetledi
NDK, Akkuyu NGS ekipman ve malzeme üreticilerini denetledi
NDK, Akkuyu NGS ekipman ve malzeme üreticilerini denetledi
NDK, Akkuyu NGS ekipman ve malzeme üreticilerini denetledi

Akkuyu Nükleer Santrali, Türkiye, Nükleer, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NDK, Akkuyu NGS ekipman ve malzeme üreticilerini denetledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı Metrobüste genç kadına taciz! Yolcular şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti Metrobüste genç kadına taciz! Yolcular şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak

Son Dakika Haberleri
12:22 Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı
12:10 Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı
12:00 Müge Anlı'dan anlamlı rekor! Mobil aşevleri için 22 milyon TL bağış topladı
11:58 Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni
11:46 Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
11:37 Hemşirelerin BioNTech aşısıyla zorlu sınavı! Randevuya gelmeyenler yüzünden her damlası için çabalıyorlar
11:17 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı
11:01 Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı
10:57 Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam
10:48 Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı! Peki endişe veren mutant virüs daha mı ölümcül?
Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı         
12:23
Temsilci atayan Pinterest'ten sonra Twitter'ın da yayın yasağının kalkması bekleniyor Temsilci atayan Pinterest'ten sonra Twitter'ın da yayın yasağının kalkması bekleniyor         
12:06
Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni         
11:58
Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu         
11:54
Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz         
11:29
Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları         
11:24
Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız         
11:11
1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek 1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek         
10:31
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını "Ölürüm Türkiye'm" parçasıyla uyandırıyor         
09:12
ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı         
07:21
Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası         
03:44
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı         
19:25
Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış         
18:14
Ramazan öncesi kaynak suyu almak isteyen vatandaşlar 5 kilometrelik kuyrukta bekledi Ramazan öncesi kaynak suyu almak isteyen vatandaşlar 5 kilometrelik kuyrukta bekledi         
17:56
Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
16:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 12:27:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: NDK, Akkuyu NGS ekipman ve malzeme üreticilerini denetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei