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Ne aşk ama! Bu gül demeti dolar banknotlarıyla sarılı ve içinde altın var! - Son Dakika

Ne aşk ama! Bu gül demeti dolar banknotlarıyla sarılı ve içinde altın var!

18.12.2021 14:23

Kırşehir'de Iraklı bir kişi, hazırlattığı çiçek buketine güllerle birlikte dolar da koydurdu. Şaşkınlığını gizleyemeyen çiçekçi ilk kez dolarla gül buketi hazırladığını anlattı. Çiçekçi 11 bin dolarlık buket için, 100 lira kazandığını söyledi.

Irak uyruklu müşterisinin 'dolarlı gül buketi istiyorum' talebi karşısında şaşkına dönen çiçekçi, hazırladığı çiçeği sosyal medyada paylaşınca gündem oldu. Müşterisinin talebi karşısında şaşkına dönen Çiçekçi Esra Büyükturan, "İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum. Müşterimiz geldi, eşine buket yaptırmak istediğini söyledikten sonra cebinden dolar çıkardı. Şaşkına döndüm. Dolarlarla buket istiyorum diyerek dolarları gül buketlerine tek tek sarmamızı istedi" dedi.

HEM DOLAR HEM ALTIN

Büyükturan, "Bir ara müşterimiz, dolarları bırakarak işinin olduğunu söyledi ve dışarı çıktı. Özenle tek tek buketleri dolarla donatıp hazırladım. Ortalama 11 bin lira değerinde 700 dolarlık buket hazırladıktan sonra buketlerin içerisine bir de altın hediye koyduk. Paranın hazırlanış sürecinde de yırtılmamasına özen gösterdik. Genellikle karşılaştığımız bir durum değil ben çok şaşırdım. 11 bin liralık buket hazırlayarak 100 lira kazandım" diye konuştu.

Ne aşk ama! Bu gül demeti dolar banknotlarıyla sarılı ve içinde altın var!

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ne aşk ama! Bu gül demeti dolar banknotlarıyla sarılı ve içinde altın var! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ne aşk ama! Bu gül demeti dolar banknotlarıyla sarılı ve içinde altın var! - Son Dakika
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