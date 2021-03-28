Ne basayım abime! - Son Dakika

Ne basayım abime!

28.03.2021 07:28
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Geçen ay sonunda Madagaskar'da dünyanın ilk 3D yazıcıyla 'basılan' okulu için çalışmalar başladı.

Geçen ay sonunda Madagaskar'da dünyanın ilk 3D yazıcıyla 'basılan' okulu için çalışmalar başladı. Üç boyutlu yazıcıda basılan betondan ve geri dönüştürülmüş inşaat malzemelerinden üretilecek okulda güneş enerjisi kullanılacak; sınıflar gerekirse laboratuvar veya stüdyo olarak kullanılmak üzere genişletilebilecek.

3D yazıcılar günümüzde sağlıktan sanata, otomotivden modaya her alanda kullanılıyor. 'Biyoyazıcılarda' organ, doku 'basmak' bile mümkün. Şu an çok kullanılmasa da kendini dönüştürebilecek ürünler yaratan 4D yazıcılarla ayağın numarasıyla birlikte büyüyen ayakkabılar, gelişme çağındaki çocuklar büyüdükçe büyüyen implantlar da yapılabiliyor. En çok umut vaat edenleri merak ediyorsanız...

Revo Foods bitki temelli somonlarını yazıcıda üretiyor.

BU PİZZA YAZICIDAN TAZE ÇIKTI

Artık pizza, makarna, hamburger gibi yiyecekleri yazıcıda basmak mümkün. KFC de tavuk nugget 'bastığını' ve yakında tüketicilere sunulacağını açıkladı.

Viyana merkezli Revo Foods, 3D yazıcıda üretilen, bitki temelli somonlarının tanıtımını yaptı.

Food Ink adlı restoranda çatal, bıçak, tabak, hatta masalar üç boyutlu yazıcılarda basılıyor.

Open Meal şirketi Tokyo'da Sushi Singularity adlı bir restoran açmaya hazırlanıyor. 3D suşi üretecek mekan, müşterilerinin biyometrik datalarını işleyerek vücudun ihtiyaçlarını belirleyecek ve kişiye özel suşi 'basacak'.

NASA da Mars'a gidecek astronotların uzayda kendi yiyeceklerini basabilmesini istiyor. Öte yandan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki kozmonotlar yazıcıda et basmayı başardı.

MİNİ KALP ÜRETİLDİ

Kuzey Karolina'daki Wake Forest Rejeneratif Tıp Enstitüsü'nden araştırmacılar 'biyoyazıcılar'la ürettikleri kas, kulak ve kemikleri başarıyla hayvanlara naklettiler.

Şikago'daki Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nde bir fareye 3D yazıcıda üretilen sentetik yumurtalık nakledildi. Fare sağlıklı bebekler doğurdu.

Yine Şikago'daki biyoteknoloji şirketi BIOLIFE4D, 'biyoink' teknolojisiyle (üç boyutlu yazıcıda doku üretimini mümkün kılan canlı hücreler) mini bir kalp üretti.

Yeni nesil bir eczacılık şirketi olan Multiply Labs kişiye özel ilaç üretiyor. Kullanması gereken tüm ilaçlar tek kapsüle sığıyor.

Tel Aviv Üniversitesi'ndeki araştırmacılar dişçilikte antibakteriyel ve nanopartiküllü reçine dolgular geliştirmeye çalışıyor. Bakterileri önleyen bu sistem çürük oluşumunu engelleyecek.

Avrupa Uzay Ajansı, Mars görevine çıkan astronotların 3D yazıcıyla üretilen yapay deriyle kendilerini iyileştirebilmesi için çalışıyor.

Ne basayım abime!

Madagaskar, İnşaat, Bitki, 3d, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ne basayım abime! - Son Dakika Magazin


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