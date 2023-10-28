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Avukatları konuştu! Savcılığa ifade veren Zaniolo ne ceza alacak? - Son Dakika

Avukatları konuştu! Savcılığa ifade veren Zaniolo ne ceza alacak?

Son Güncelleme: 28.10.2023 17:13

Bahis soruşturması nedeniyle savcılığı ifade veren Nicolo Zaniolo için avukatlarından açıklama geldi. Avukatları, Zaniolo'nun futbol maçlarına bahis oynamadığını, sadece kart oyunları oynadığını ve davanın yakında kapanacağına inandıklarını ifade etti. Zaniolo'nun futbol maçlarına bahis oynamadığının kanıtlanması durumunda sadece para cezası alacağı belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olan ve bahis soruşturması nedeniyle savcılığı ifade veren Nicolo Zaniolo'nun avukatları konuştu. Avukatlar, Zaniolo'nun futbol maçlarına bahis oynamadığını, sadece kart oyunları oynadığını ve davanın yakında kapanacağından emin.

İFADE VERDİ

Zaniolo, Torino Savcılığına giderek hakkındaki bahis soruşturması nedeniyle ifade verdi. Zaniolo'nun yasa dışı platformlarda futbol maçlarına bahis oynadığını kabul etmediği ve sadece kart oyunları oynadığını itiraf ettiği belirtildi.

"DELİL YOK"

Yıldız futbolcunun avukatları Antonio Conte ve Gianluca Tognozzi yaptıkları açıklamada, "Nicolo Zaniolo tüm soruları yanıtladı ve pozisyonunu kesin olarak netleştirdi. Futbol maçları üzerine bahis oynadığına dair aleyhinde herhangi bir delil bulunmadı. Zaman zaman yasa dışı platformlarda poker ve blackjack oynadığını kabul etti. Müvekkilimizin dosyasının yakında kapanacağından eminiz" dedi.

SADECE PARA CEZASI ALABİLİR

24 yaşındaki İtalyan yıldızın futbol maçlarına bahis oynamadığının kanıtlanması durumunda sadece para cezası alacağı iddia ediliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Hukuk

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Son Dakika Hukuk Avukatları konuştu! Savcılığa ifade veren Zaniolo ne ceza alacak? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avukatları konuştu! Savcılığa ifade veren Zaniolo ne ceza alacak? - Son Dakika
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