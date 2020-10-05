"Ne devlet hastanelerinde ne de özel hastanelerde yer kalmayacak" - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Aso Huveyzi sonbahar ve kış mevsiminde korona virüs vak'a ve ölü sayısında artış yaşanacağı konusunda uyarıda bularak, "Hastalar için ne devlet hastanelerinde ne de özel hastanelerde yer kalmayacak" dedi.

Son aylarda yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vak'a sayısında büyük bir artışın yaşandığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Sağlık Bakanlığı'ndan sonbahar ve kış mevsimlerinde ölü vak'asının artacağı yönünde uyarı geldi. Bakanlık Sözcüsü Aso Huveyzi yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların sağlık kurallarına uymaması halinde önümüzdeki sonbahar ve kış mevsimlerinde salgının bilançosunun artacağı uyarısında bulundu. Huveyzi, "Bu iki mevsimde salgında vak'a ve yol açtığı ölüm sayısında yüksek bir artış yaşanacak. Hastalar için ne devlet hastanelerinde ne de özel hastanelerde yer kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Vatandaşları virüsün ölümcül olduğunu idrak etmeye çağıran Huveyzi, " Duhok, Süleymaniye ve diğer kentlerde vak'a ve ölüm sayısının artması tahmin ediliyor. Korona virüs ne sınır ne yer tanımıyor" dedi.

IKBY'de ilk vak'anın görüldüğü Mart ayından bu yana toplam vak'a sayısı 50 bin 248'e yükselirken, toplam bin 826 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)