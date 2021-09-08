Üye Girişi
Ne doğalgaz ne kömür hiçbiri onun yerini tutmuyor - Son Dakika

Ne doğalgaz ne kömür hiçbiri onun yerini tutmuyor

08.09.2021 11:04
Ne doğalgaz ne kömür hiçbiri onun yerini tutmuyor, System.String[]

Odun, kömür ve doğal gaza göre daha yüksek ısı ortaya çıkartan Tezek, Sivas'ta köylerin vazgeçilmez yakıtları arasında ilk sıradaki yerini koruyor.

Odun, kömür ve doğal gaza göre daha yüksek ısı ortaya çıkartan Tezek, Sivas'ta köylerin vazgeçilmez yakıtları arasında ilk sıradaki yerini koruyor.

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Sivas'ta kış hazırlıkları başladı. Odun, kömür ve doğalgaza oranla daha ekonomik ve sağlıklı olan tezek, özellikle köylerde tercih edilirliğini sürdürüyor. Büyük ve küçükbaş hayvanların dışkısından kurutulan elde edilen tezekler Kış aylarında yakılmak üzere istifleniyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesi Kurtlukaya köyünde yaşayan Tülay Kaplan, hazırladıkları tezekleri tek tek istifledi. Kaplan, küçükbaş hayvanların dışkısından elde ettikleri tezeğin kışın yağmur ve kardan etkilenmemesi için pramit şeklinde dizdiklerine değinerek tezeğin odundan daha uzun süre yandığı için daha ekonomik olduğunu söyledi.

"Tezek asidi, soba kovaları bile eritiyor"

Kaplan, tezeğin ordun ve kömüre göre çok daha yüksek ısı ortaya çıkarttığını belirtip, tezek ateşinin metal kovaları dahi erittiğini söyledi. Kaplan, "Burada Kış hazırlığı olarak hayvanların şeyinden tezek yaptık. Kuruttuk üst üste yığdık. Ufaklarını da kuruttuktan sonra torbalıyoruz. Onlar da ayrı yanıyor. Bunun güzelliği de doğaya herhangi bir kirliliği yok. Isıtması çok güzel. Bir odunla bir kömürle farkı, hem bedava olması, hayvanın her şeyinden her türlü yararlanıyorsunuz. Hiçbir şeyi zayi olmuyor. Dışkısından bile bu tezek yapılıyor bu da kıştan yaza kadar bu sürekli yanıyor. Kömürle eş değer diyebilirim. Tezek asitli soba kovası bile dayanmıyor, eritiyor. Biz kış boyu bunu yakıyoruz. Gerçi eski kışlar yok. Hani keskin ayazlar olduğu zaman ilave olarak ta kömür dalan yakıyoruz ama geneli tezek yakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Oduna oranla daha uzun süre yanıyor

Kaplan, tezeğin oduna oranla daha fazla süre yandığını söyleyerek, "Odunun da kalitesine göre yanma süresi değişiyor. Bir çam odunu dersen dayanıklı ama tezek kavak odunundan daha dayanıklı. Diyebilirim ki bir kova tezek 3 saat yanabilir. Odun çabuk yanar o bir saatte yanıyorsa tezek 3 saat yanar. Tezek yandığı zaman sobanın üzeri nar gibi kızarır" diye konuştu.

Hazırlanması oldukça zahmetli, kuruması için uzun süre bekliyorlar

Dışkının dışarıya serilerek kurutulduğuna değinen Kaplan, "Bunun ilk aşaması hayvanlar kışın ağılda beslendikten sonra bunların dışkıları birikiyor. Onlar belli bir kalınlığa geliyor. Kışın bitiminde yaz başında bu kesilir, kalıp kalıp kesilir. Kesildikten sonra bunlar el arabasıyla dışarı çekilir. Dışarda serilir, kurutulur. Kuruması da baya bir zaman alır. Kuruduktan sonra böyle üst üste dizilir. Bu dizilimin amacı da kışın yağmurdan kardan etkilenmesin diye" şeklinde konuştu. - SİVAS

Ne doğalgaz ne kömür hiçbiri onun yerini tutmuyor
Ne doğalgaz ne kömür hiçbiri onun yerini tutmuyor
Ne doğalgaz ne kömür hiçbiri onun yerini tutmuyor
Ne doğalgaz ne kömür hiçbiri onun yerini tutmuyor
Ne doğalgaz ne kömür hiçbiri onun yerini tutmuyor
Ne doğalgaz ne kömür hiçbiri onun yerini tutmuyor
Ne doğalgaz ne kömür hiçbiri onun yerini tutmuyor
Ne doğalgaz ne kömür hiçbiri onun yerini tutmuyor

Türkiye, Sivas, Tezek, Kömür, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ne doğalgaz ne kömür hiçbiri onun yerini tutmuyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arkadaşının telefonunu 11:51 Arkadaşının telefonunu "Kardeşim bıçaklandı" diyerek aldı, kripto para hesabını boşalttı! Şimdi her yerde aranıyor Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantı gündem konusu olacak 11:36 Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantı gündem konusu olacak Alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Necati Kaan Şahin'in tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı 11:15 Alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Necati Kaan Şahin'in tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı
Aşı karşıtı Yıldız Tilbe, geri adım attı! İlk doz koronavirüs aşısını oldu 10:50 Aşı karşıtı Yıldız Tilbe, geri adım attı! İlk doz koronavirüs aşısını oldu Meksika'da 7.1 büyüklüğünde yaşanan deprem esnasında, gökyüzünde mavi ışıklar görüldü 10:45 Meksika'da 7.1 büyüklüğünde yaşanan deprem esnasında, gökyüzünde mavi ışıklar görüldü Amasra'da tonlarca balık kıyıya vurdu! Vatandaşlar, 100 kiloya kadar balık topladı 10:35 Amasra'da tonlarca balık kıyıya vurdu! Vatandaşlar, 100 kiloya kadar balık topladı
Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı ile boşanma iddialarına yanıt verdi: İddialardan haberim yok, boşanmıyoruz 10:19 Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı ile boşanma iddialarına yanıt verdi: İddialardan haberim yok, boşanmıyoruz Yargıtay, milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren karara imza attı! Patron, fazla mesaiyi ücret içinde saydı 09:59 Yargıtay, milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren karara imza attı! Patron, fazla mesaiyi ücret içinde saydı

Son Dakika Haberleri
11:50 Arkadaşının telefonunu "Kardeşim bıçaklandı" diyerek aldı, kripto para hesabını boşalttı! Şimdi her yerde aranıyor
11:41 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı
11:35 Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantı gündem konusu olacak
11:33 Rıdvan Dilmen'in asgari ücret hakkındaki sözleri ortalığı karıştırdı
11:10 Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı
10:49 Aşı karşıtı Yıldız Tilbe, geri adım attı! İlk doz koronavirüs aşısını oldu
10:47 Siemens Türkiye, babalık iznini 5 günden 2 haftaya çıkardı
10:46 Şenol Güneş'ten istifa sorusuna gündem olacak cevap: Buraya gelmem için bana yalvardılar
10:45 Meksika'da 7.1 büyüklüğünde yaşanan deprem esnasında, gökyüzünde mavi ışıklar görüldü
10:38 MHP eski milletvekili Nesrin Ünal korona ile ilgili garip öneride bulundu: Yılan zehrini at serumuyla karıştırın
Milli Takımımız, tam 34 sene sonra kalesinde 6 gol gördü Milli Takımımız, tam 34 sene sonra kalesinde 6 gol gördü         
11:52
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı         
11:42
Rıdvan Dilmen'in asgari ücret hakkındaki sözleri ortalığı karıştırdı Rıdvan Dilmen'in asgari ücret hakkındaki sözleri ortalığı karıştırdı         
11:33
Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı         
11:10
Şenol Güneş'ten istifa sorusuna gündem olacak cevap: Buraya gelmem için bana yalvardılar Şenol Güneş'ten istifa sorusuna gündem olacak cevap: Buraya gelmem için bana yalvardılar         
10:46
MHP eski milletvekili Nesrin Ünal korona ile ilgili garip öneride bulundu: Yılan zehrini at serumuyla karıştırın MHP eski milletvekili Nesrin Ünal korona ile ilgili garip öneride bulundu: Yılan zehrini at serumuyla karıştırın         
10:39
Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı         
10:24
Futbolseverler, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçmesini istiyor! Şenol Güneş'in istifası bekleniyor Futbolseverler, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçmesini istiyor! Şenol Güneş'in istifası bekleniyor         
10:15
15 yaşındaki genç, tek başına iki hırsızı alt etti! O anlar güvenlik kamerasında 15 yaşındaki genç, tek başına iki hırsızı alt etti! O anlar güvenlik kamerasında         
09:24
Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının belirtileri arasında ateş, öksürük, koku-tat kaybı bulunuyor Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının belirtileri arasında ateş, öksürük, koku-tat kaybı bulunuyor         
08:55
Polis memuru, eşi tarafından evinde ölü bulundu Polis memuru, eşi tarafından evinde ölü bulundu         
20:52
Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti         
20:10
Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti         
19:46
19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu         
19:30
Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı         
18:49
Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi         
18:46
En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 11:58:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ne doğalgaz ne kömür hiçbiri onun yerini tutmuyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement