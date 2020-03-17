Ne düğünden vazgeçtiler ne de tedbir almaktan... - Son Dakika

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Ne düğünden vazgeçtiler ne de tedbir almaktan...
6 saat önce
Bursa'da bir sokak düğününe katılanlar, medikal tulumla davul zurna eşliğinde oynayınca ortaya renkli görüntüler çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:05 Kaynak: İHA
Bursa'da bir sokak düğününe katılanlar, medikal tulumla davul zurna eşliğinde oynayınca ortaya renkli görüntüler çıktı.
Bursalılar ne eğlenceden vazgeçiyor ne de tedbir almaktan. Bir sokak düğününde kaydedilen görüntülerde gençlerin medikal tulum ve maske giymesi dikkat çekti.
Gönüllerince eğlenen; damatla gelini bu mutlu gününde yalnız bırakmayan arkadaşları bir farkındalık oluşturmak istediklerini söylediler.
(İHA)
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