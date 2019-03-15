Son Dakika Haberleri: ne ekersek onu biçeceğiz

ne ekersek onu biçeceğiz

1 saat önce

Fatoş Karahasan'ın da söylediği gibi, "Ülkemizde mutlu, huzurlu ve refah içinde yaşamak istiyorsak, yakın bir gelecekte ülkenin temel gücü olacak yeni nesillere yatırım yapmalıyız."

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Fatoş Karahasan'ın da söylediği gibi, "Ülkemizde mutlu, huzurlu ve refah içinde yaşamak istiyorsak, yakın bir gelecekte ülkenin temel gücü olacak yeni nesillere yatırım yapmalıyız."
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:40 

Fatoş Karahasan, Ekonomi
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