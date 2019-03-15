ne ekersek onu biçeceğiz
1 saat önce
Fatoş Karahasan'ın da söylediği gibi, "Ülkemizde mutlu, huzurlu ve refah içinde yaşamak istiyorsak, yakın bir gelecekte ülkenin temel gücü olacak yeni nesillere yatırım yapmalıyız."
Fatoş Karahasan
'ın da söylediği gibi, "Ülkemizde mutlu, huzurlu ve refah içinde yaşamak istiyorsak, yakın bir gelecekte ülkenin temel gücü olacak yeni nesillere yatırım yapmalıyız."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:40
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