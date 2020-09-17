Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı - Son Dakika

Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı

Uzun yıllardır hidrojen teknolojisi üzerine çalışan Alman devi Daimler, Mercedes Benz markası için geliştirilen uzun menzilli konsept TIR'ı tanıttı. Hidrojen teknolojisi kullanılan TIR, tek depoyla 1000 kilometre gidebiliyor.

Dünya üzerinde otomotiv sektöründe yeni teknolojiler hız kesmeden devam ediyor. Akaryakıtlı araçların çevreye verdiği zarar nedeniyle doğa dostu yakıtlara yönelen otomotiv üreticileri yeni teknolojilerle müşterilerin karşısına çıkıyor. Son olarak hidrojen teknolojisi üzerine çalışan Alman Daimler, Mercedes Benz markası için geliştirilen uzun menzilli konsept TIR'ı tanıttı. Tanıtılan aracın 2023'te müşteriler tarafından deneme sürüşü yapılacağı belirtildi.

Mercedes Benz markasını da bünyesinde bulunduran Alman otomotiv devi Daimler, taşımacılık sektörü için oldukça önemli sayılabilecek bir gösterim gerçekleştirdi.

Yapılan özel etkinlikte Daimler hidrojenle çalışan TIR'ı tanıttı. Uzun yıllardır hidrojen teknolojisi üzerine çalışan Daimler tarafından ortaya çıkartılan TIR'ın tek depoyla 1000 kilometre gidebildiği belirtildi.

SERİ ÜRETİM 2025 SONRASINA SARKACAK

GenH2 TIR adı verilen modelin 25 tona kadar yük taşıyabileceği ifade edildi. İki likit hidrojen tankına sahip TIR'ın geleneksel dizel araçlara göre daha yüksek performanslı olacağı aktarıldı. Şirketin tanıtımında GenH2'nin 2023 yılından itibaren kullanıcı testine sunulacağına değinildi. Aracın seri üretiminin ise 2025 yılından sonrasına sarkacağı belirtildi.

Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı
Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı
Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı

Mercedes Benz, Alman, TIR, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 23:07

Son Dakika Ekonomi Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı - Son Dakika Ekonomi

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