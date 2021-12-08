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Ne Eskişehir, ne de Türkiye olası bir depreme hazır değil - Son Dakika

Ne Eskişehir, ne de Türkiye olası bir depreme hazır değil

08.12.2021 10:27
Ne Eskişehir, ne de Türkiye olası bir depreme hazır değil

Eskişehir'in depreme hazır olmadığını belirten Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Can Ayday, muhtemel bir felaketin çok fazla eski binası olan şehri oldukça olumsuz etkileyeceğini vurgulayarak, "Tüm Türkiye'de millet olarak depreme hazırlık kampanyası başlatmamız lazım" dedi.

Eskişehir'in depreme hazır olmadığını belirten Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Can Ayday, muhtemel bir felaketin çok fazla eski binası olan şehri oldukça olumsuz etkileyeceğini vurgulayarak, "Tüm Türkiye'de millet olarak depreme hazırlık kampanyası başlatmamız lazım" dedi.

Son haftalarda ülkenin çeşitli illerinde, farklı şiddetlerde deprem haberlerinin gelmesi, Eskişehir'de de 'Olası bir depremde şehir ne kadar etkilenir?' sorusunu akıllara getirdi. Eskişehir'in depreme hazır olup olmadığını kendi gözlemleri ile değerlendiren vatandaşlar, eski binalar ve yetersiz toplanma alanları dolayısıyla sonucun korkutucu olacağını düşündüklerini belirtti. Fay hattının yoğun nüfusun yaşadığı yerleşim yerinin oldukça yakınından geçtiğinin altını çizen Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Can Ayday ise, hem Eskişehir, hem de tüm Türkiye'de bir an önce önlem alınması için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

"TOPLANMA ALANLARININ YETERLİ OLDUĞUNU SANMIYORUM"

Eskişehir'de yaşayan iki çocuk annesi Özlem Özcan, şehrin depreme hazır olmadığını düşündüğünü aktardı. Özellikle çarşıda çok fazla tadilata ihtiyaç duyan eski evin bulunduğunu aktaran Özcan, "Toplanma alanlarının da yeterli olduğunu sanmıyorum. Özellikle bizim mahallemizde bir toplanma alanı yok şu anda. Biz kendi önlemimizi alıyoruz. Çocuklarımıza hem okulda, hem de biz kendimiz vermemiz gereken eğitimi veriyoruz. Önlem olarak onları deprem olduğu zaman nasıl davranmaları gerektiğini söylüyoruz. İkisinin de deprem çantaları var, onları yanlarında tutuyorlar" dedi.

"ÇOK FAZLA ESKİ BİNA VAR"

Altyapının çok iyi olduğunu düşünmediğini kaydeden Batuhan Yılmaz isimli bir diğer vatandaş ise, depremle ilgili herhangi bir denetim olmadığını söyledi. Şu anda Eskişehir'in olası bir depreme hazır olmadığını düşündüğünü dile getiren Yılmaz, "Çok eski binalar var. Yeni yeni bazı bölgelerde kentsel dönüşüm devreye giriyor, ama bunun için de geç kalınmış diyebilirim. Toplanma alanları da yetersiz bence. Yaklaşık 8 senedir buradayım, Eskişehir'de çok fazla toplanma alanı bilmiyorum. Çok fazla eski bina var. Özellikle öğrenciler okul çevresinde eski binaları tercih ediyorlar. Korkunç bir son bekliyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"SONUCUN 99 DEPREMİ GİBİ OLMASI MUHTEMEL"

Daha fazla öğrencinin kalabilmesi için eski binaları genişletebilmek amacıyla kolonların kesildiğini ifade eden Reyhan Özçakır,"Sonucun 99 depremi gibi olması muhtemel. Ben Eskişehirli olarak hiçbir toplanma alanı doğru düzgün bilmiyorum. Bu konuda sadece Eskişehir değil, bence ülke yetersiz. Deprem bilinci yok. İnsanlar ne yapacağını bilmiyor, önce bence bunlar hatırlatılmalı ve sonrasında işe başlanmalı. Çünkü bilinçsiz bir toplum" diye konuştu.

"SADECE ESKİŞEHİR İÇİN DEĞİL, DİĞER İLLERİMİZ DE DEPREME HAZIR DEĞİL"

Eskişehir'de gerçekleşme ihtimal olan depremin büyüklüğünün 6.4 ile 6.8 arasında değiştiğini bildiren Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Can Ayday, 'Eskişehir bu olası depreme hazır mı?' sorusuna ise, "Keşke 'Evet, hazır' diye cevap verebilseydim, ama veremiyorum. Eskişehir bir depreme hazır değil. Sadece Eskişehir için değil, diğer illerimiz de hazır değil. Önlem almamız lazım. İstanbul da yapmıyor, Eskişehir de yapmıyor. Tüm Türkiye'de millet olarak hazırlık kampanyası başlatmamız lazım" dedi.

"SIK SIK DEPREM OLUYOR, FAKAT BİZ BALIK AKLI GİBİ HEMEN UNUTUVERİYORUZ"

Deprem konusundaki sorumluların başında belediye başkanları ve valilerin geldiğini ifade eden Prof. Dr. Ayday, "Bu kişilerin hepsi bu konularda kanunlarda yazılmış şekilde sorumlular. Bizde en önemli doğal afet, deprem olarak karşımıza çıkıyor. Bunun için de önlem almaları gerekiyor. Ne hikmetse her şeye, her çalışmaya vakit bulunuyor da deprem konusuna gelince çalışmalar yapılmıyor. Sık sık deprem oluyor, fakat biz balık aklı gibi hemen unutuveriyoruz. Sadece depremin büyüklüğü değil, Eskişehir'in zemininin de bozuk olması, yeraltı suyunun yüzeye yakın olması, burada depremin riskini kat be kat arttırıyor" diyerek önlem alınması gerektiğinin tekrar altını çizdi.

"BİLİME İNANARAK, MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINA ÖNEM VEREREK BU İŞİN ALTINDAN KALKARIZ"

Alınacak önlemin mahallelerde başlaması gerektiğini vurgulayan Jeoloji Mühendisi Ayday, muhtarlara bu konuda görev düştüğünü belirtti. Ayday, şöyle konuştu:

"Mahalleler kendi içlerinde bir deprem olduğu zaman nereye, ne şekilde gidecekler, nerede bulunacaklar ve ne yapacaklarını önceden belirlemeli. En büyük görev muhtarlara düşüyor. Muhtarlar, mahallesinde yaşayanları bilinçlendirecek. Bina envanteri ortaya çıkartalım. Hangi binalar hangi jeolojik ortamda oturuyor? Eğer riskli ortamda fayın tam sağında ve solunda binalar varsa, bunlar en yakın zamanda kontrol edilecek. Önceden hareket ederek, bilime inanarak, mühendislik çalışmalarına önem vererek bu işin altından kalkarız."

(Mısra Ezginur Göçer - Kazım Ulusoy/ İHA)

Ne Eskişehir, ne de Türkiye olası bir depreme hazır değil
Ne Eskişehir, ne de Türkiye olası bir depreme hazır değil
Ne Eskişehir, ne de Türkiye olası bir depreme hazır değil
Ne Eskişehir, ne de Türkiye olası bir depreme hazır değil
Ne Eskişehir, ne de Türkiye olası bir depreme hazır değil
Ne Eskişehir, ne de Türkiye olası bir depreme hazır değil

Togo Cumhuriyeti, Eskişehir, Türkiye, Deprem, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ne Eskişehir, ne de Türkiye olası bir depreme hazır değil - Son Dakika


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