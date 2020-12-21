Son dakika... 'Ne geziyorsunuz' kavgasında 2 kişi yaralandı. Yaşanan panik kamerada - Son Dakika

'Ne geziyorsunuz' kavgasında 2 kişi yaralandı. Yaşanan panik kamerada

Kısıtlama kavgası kanlı bitti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dün başlayan tartışma bu gün kavgayla bitti. Bıçakların da kullanıldığı ve 2 kişinin yaralandığı kavga kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi eski sanayi sitesinde yaşandı. İddiaya göre sanayide bekçilik yapan Mahmut S., hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sanayide gezen Mehmet B. ve Halil B. kardeşlerle "Kısıtlama var, burada ne geziyorsunuz" diye tartıştı. Olay yerinden ayrılan kardeşler bu gün yeniden sanayiye gitti. İki kardeş ile bekçi ve ismi öğrenilemeyen oğlu arasında kavga çıktı. Bıçakların da kullanıldığı kavgada Mehmet B. ve Halil B. kardeşler bıçakla yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavga sonrası eski sanayi sitesine giden polis ekipleri, kavgaya karışan bekçiyi gözaltına alırken kaçan oğlunu yakalamak için de çalışma başlattı.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde içeride kavga eden kardeşlerin dışarı çıkarılmaları ve yere düştükten sonra vatandaşların müdahalesi yer alıyor. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılıyor.