Ne İş Ne AŞ Kuyruğu; Kan Verme Kuyruğu

Kış aylarında yaşanan kan ihtiyacının karşılanması amacıyla düzenlenen bağış kampanyalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 400 ünite kan bağışı ile Muğla'da tek seferde en fazla ünite kan bağışı yapan kurum oldu.

Kış aylarında yaşanan kan ihtiyacının karşılanması amacıyla düzenlenen bağış kampanyalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 400 ünite kan bağışı ile Muğla'da tek seferde en fazla ünite kan bağışı yapan kurum oldu.



Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 nolu hizmet binası önünde sabah başlayan kan bağışı kampanyasına Büyükşehir Belediyesi'nin değişik dairelerinde çalışan personel katıldı. Öğleden önce ve öğleden sonra iki parti halinde aralıklarla kan bağışı için gelen personel, Türk Kızılayı Kan Bağış Tırı'nın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıklarında görevli daire başkanları, kadın ve erkek personel bağış tırının dışında hizmet binalarında da kan bağışında bulundular.



Kendisinin de bir hekim olduğunu ve kan ihtiyacını en iyi bilenlerden birisi olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Ben bir hekimim. Kan konusunun insan sağılığı açısından ne kadar önemli olduğunu yaşayarak görmüş ve hissetmiş birisiyim. Son zamanlarda kış ayları olarak en düşük kan bağışının olduğunu ifade ettiler. Bu riskli bir olay. Herhangi bir şekilde ihtiyaç duyulduğunda kan bulunamıyorsa, onun yerine konulacak başka bir maddenin de olmadığını bilen birisiyim. Kampanyaya katılım yapmak ve bizim de kente hizmet ederken aynı zamanda insan sağılığını da düşünen ve insanımızın sağlığı için de kanını verebilen biri ekip olduğumuzu göstermek adına bu kampanyayı düzenledik. Bütün personelimizin kan grupları belli. İhtiyaç duyulduğu takdirde bize haber verildiğinde biz personelimizden o kan grubuna uygun olanları kan vermek üzere gönüllülük esasına dayalı olarak sevk ediyoruz. Şu anda toplu olarak yapıyoruz. Amacımız Muğla'da şu ana kadar bir kampanyada 200'ün üstünde kan ünitesi verilmedi. Şimdi biz 200'ü geçebilir miyiz diye bir rekor denemesi yapacağız. Amacımız kan merkezine katkı vermek ve ayrıca toplumsal olarak bir farkındalık oluşturmaya, teşvik etmeye çalışıyoruz. Başka kurum ve kuruluşlara da kış aylarındaki toplumumuzun kan eksiğinin tamamlanması için bir örnek olmasını gayret ediyoruz. Başta Kızılay Kan Bankasının yöneticilerine, çalışan evlatlarıma, daire başkanlarıma teşekkür ediyorum. Hizmet eden bir kuruluşu olarak sadece yol, su ve kanalizasyon yapmayacağız, aynı zamanda bu tür hassasiyetlerimizi de topluma bu şekilde katkı yapmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

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