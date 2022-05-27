Ne İstanbul'a gitti ne de otobüs kullandı ama ceza yedi - Son Dakika
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Ne İstanbul'a gitti ne de otobüs kullandı ama ceza yedi

27.05.2022 13:17
Ne İstanbul'a gitti ne de otobüs kullandı ama ceza yedi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerel gazete sahibi Reşit Doğucu, daha önce gitmediği İstanbul'da yazılan 640 TL trafik cezasından evine gelen tebligat ile haberdar oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerel gazete sahibi Reşit Doğucu, daha önce gitmediği İstanbul'da yazılan 640 TL trafik cezasından evine gelen tebligat ile haberdar oldu.

Marmaris'te yerel gazete sahibi olan Reşit Doğucu, evine gelen tebligatı açtığında gördüklerine inanamadı. Tebligata bakan Doğucu, İstanbul'da kendi adına yazılmış 640 TL trafik cezasını görünce şok oldu. Ceza tutanağındaki tarihte İstanbul'da olmadığını, hayatında hiç otobüs kullanmadığını ifade eden Doğucu'nun hukuk mücadelesinin 4 yıldır sürdüğü öğrenildi.

68 yaşındaki yerel gazete imtiyaz sahibi Reşit Doğucu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "2018 yılında bir tebligat geldi, İstanbul'da bir otobüs firmasının şoförünün ehliyetine Src belgesi olmadığı için ceza yazılmış buraya kadar tamam. Ama ceza benim adıma yazılmış. Ben hiç İstanbul'a gitmedim ve hayatımda hiç otobüs kullanmadım" dedi.

Kesilen trafik cezasını ödediğini belirten Doğucu "İtiraz ettim, gelen sonuçta yanlışlık olduğunu yazmışlar, ödediğim cezayı nasıl geri alacağımı bilmiyorum" dedi.

Ehliyetine ceza kesilen ve 4 yıldır hukuk mücadelesi veren Doğucu "Başkaları mağdur olmasın, ehliyet kopyalama yapılmış olabilir. Vatandaşlar dikkatli olsun" diyerek uyarıda bulundu.

(Güldemet Kızıl/İHA)

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Kaynak: İHA

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