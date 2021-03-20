Ne kadar erken tanışırlarsa o kadar iyi... - Son Dakika

Ne kadar erken tanışırlarsa o kadar iyi...

20.03.2021 07:45
Ne kadar erken tanışırlarsa o kadar iyi..., System.String[]

1) HER YAŞA HİTAP EDİYOR'Yaramaz Şiirler' - Refik Durbaş (hep kitap)Türk şiirinin en büyük şairlerinden Refik Durbaş'ın her yaştan şiirsevere hitap eden kitabında 23 eser var. Doğan Hızlan'ın önerisi. 16 lira.

1) HER YAŞA HİTAP EDİYOR

'Yaramaz Şiirler' - Refik Durbaş (hep kitap)

Türk şiirinin en büyük şairlerinden Refik Durbaş'ın her yaştan şiirsevere hitap eden kitabında 23 eser var. Doğan Hızlan'ın önerisi. 16 lira.

2) İLK ÇOCUK ŞİİR KİTABI

'Şermin' - Tevfik Fikret (Yapı Kredi Yayınları)

Tevfik Fikret'in 1914'te yazdığı kitap aynı zamanda ilk eğitsel çocuk kitabı olarak da kabul ediliyor. Ömür Kurt ve Koray Avı Çakman bu kitabı öneriyor. 10 lira.

3) HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILIYOR;

'Dünyanın Bütün Kedileri' - Çetin Öner (Can Çocuk Yayınları)

Çocuklar için birçok kitap yazan Çetin Öner'in hayvan sevgisini aktarmayı hedefleyen bu kitabı Doğan Hızlan ve Devrim Yılmaz'ın seçkisinden... 15 lira.

4) BÜTÜN ŞİİRLERİ BİR KİTAPTA

'Boncuk Kedim' - Rıfat Ilgaz (Çınar Yayınları)

'Edebiyatımızın koca çınarı' Rıfat Ilgaz'ın çocuklar ve gençler için yazdığı şiirlerini bu kitapta toplu halde bulmak mümkün. Burcu Aktaş ve Ömür Kurt'un tavsiyesi... 6 lira.

5) TÜM ÇOCUK DUYGULARI BİR ARADA

'Sen Islık Çalmayı Bilir misin?' - Necdet Neydim (Günışığı Kitaplığı)

Kitap günümüz çocuklarının kaygılarını, arzularını, sevinçlerini ve özlemlerini etkileyici üslupla işliyor. 22 lira.

6) SICAK BİR DOSTLUK HİKAYESİ

'Balina ile Mandalina' - Fazıl Hüsnü Dağlarca (Yapı Kredi Yayınları)

Fazıl Hüsnü Dağlarca bir balinayla bir mandalinanın sıcak dostluğunu etkili bir dille anlatıyor. Doğan Hızlan ve Devrim Yılmaz tavsiye ediyor. 14 lira.

7) NEŞEYE, SEVİNCE, DÜŞÜNCEYE...

'Arkadaşım Badem Ağacı' - Aziz Nesin (Nesin Yayınevi)

Ömür Kurt "Aziz Nesin'in kıvrak zekasıyla yazdığı dizeler çocukları neşeye, sevince ve düşünmeye çağırıyor" diyor. 17 lira.

8) BÜYÜK ŞAİRDEN ÇOCUKLARA...

'Üç Şiir' - Nazım Hikmet (Yapı Kredi Yayınları)

Edebiyatımızın büyük şairi Nazım Hikmet'in üç şiirini; 'Yaşamaya Dair', 'Ceviz Ağacı' ve 'Masalların Masalı'nı buluşturan bu kitap Gülden Öktem'in önerisi. 20 lira.

9) TÜRK ŞİİRİNİN ÖNEMLİ İSİMLERİ

'Türk Yazınından Seçilmiş Çocuklar için Şiirler' - Memet Fuat (Yapı Kredi Yayınları)

Asaf Halet Çelebi, Cahit Sıtkı Tarancı, Rıfat Ilgaz ve Orhan Veli gibi Türk şiirinin önemli isimlerinin eserlerini bir araya getiriyor. Burcu Ural Kopan'ın önerisi. 15 lira.

10) EĞLENDİRİRKEN DÜŞÜNDÜRÜYOR

'Uykucu Şiirler' - Haydar Ergülen (Kırmızı Kedi Yayınevi)

Koray Avcı Çakman bu kitap için "Şair, çocukları mısra mısra eğlendirirken düşündürüyor" diyor. 8 lira.

Ne kadar erken tanışırlarsa o kadar iyi...

Refik Durbaş, Doğan Hızlan, Kitap, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ne kadar erken tanışırlarsa o kadar iyi... - Son Dakika Magazin


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