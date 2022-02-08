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Ne kadar evliysen o kadar nafaka dönemi başlıyor! - Son Dakika

Ne kadar evliysen o kadar nafaka dönemi başlıyor!

08.02.2022 08:50
Ne kadar evliysen o kadar nafaka dönemi başlıyor!

Adalet Bakanı Bozdağ'ın incelemeye aldığı nafaka düzenlemesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 ila 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl nafaka verilmesi planlanıyor. Süre sonunda nafaka alan eşin maddi olumsuzlukları sürüyorsa 'ara süre' uygulanacak ve 2-3 yıl daha nafaka alabilecek.

Uzun süredir tartışılan süresiz nafaka uygulaması tekrar gündemde. Yeni düzenlemeyle ilgili detayları Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı.

TASLAK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın göreve gelmesi sonrası nafaka konusu da öncelikli gündem maddeleri arasına alındı. Bozdağ'ın, taslak düzenlemeyi incelemesinin ardından AK Parti kurmaylarıyla bir toplantı yapması bekleniyor. Bozdağ'ın çalışmaların sonunda taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunması planlanıyor.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, taslağın ana hatları şöyle,

-Düzenleme ile "nafaka ödeme süresine üst sınır konulması" ve "evlilik süresine göre nafaka ödenmesi" sağlanacak.

-2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 ila 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl, 15 yılın üzerindeki evliliklerde evlilik süresi dikkate alınarak nafaka verilmesi planlanıyor.

-Süre sınırında takdirin tarafların durumuna göre hâkimde olacağı belirtiliyor. Hâkim, nafakayla ilgili karar verirken, 'eşlerin iş ve gelir durumunu' dikkate alacak.

AK Parti'li kurmaylar, "Mevcut kanunda 'Hakimler süresiz nafaka kararı verir' diye bir ifade yok. Nafaka hâkim takdirinde fakat, Yargıtay'ın yerleşik içtihatları ile zamanla süresiz nafakanın uygulanması söz konusu oluyor. Bu nedenle mevcut kanunda yasal sınır koymanın gerekliliği ortaya çıktı" değerlendirmesi yaptı.

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Nafaka Davası, Bekir Bozdağ, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ne kadar evliysen o kadar nafaka dönemi başlıyor! - Son Dakika


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