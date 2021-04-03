Ne kadar müzik, o kadar mama!

Pek çoğumuz sokakta bakıma muhtaç dostlarımızın sesi olmak, onlara yardım etmek istiyoruz. Sosyal medyada paylaşımlar yapıp sahipsiz sokak hayvanları için yardımlaşma hesapları açıyoruz. Peki işten güçten bir türlü vakit ayırıp öğrenemediğimiz, o hayalimizdeki enstrümanı çalabilmek için eğitim alırken bir yandan da sokak hayvanlarının karnını doyurup yaralarına tedavi olabileceğimizi biliyor muydunuz?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı gitar bölümü öğrencisi Eda Kocatürk, Instagram üzerinden 'hermamabirnota' adlı bir proje başlattı. Projenin amacı sokakta yaşayan hayvan dostlarımıza mama ve tedavi desteği sağlamak. Projede mama ücreti karşılığında ders almak isteyenlere gönüllü eğitmenler tarafından müzik dersleri veriliyor. Yani bir ders ücreti, 15 kilo kedi veya köpek maması fiyatına göre belirleniyor. Böylece aldığımız dersle hem kendimize hem de sokakta yaşayan hayvan dostlarımıza faydalı oluyoruz...

Kişiye özel ders

Bunun için @hermamabirnota Instagram hesabını ekleyip mesaj atmak yeterli. Projenin kurucusu Eda Kocatürk "Şimdiye kadar 1.170 lira tedavi desteği sağladık ve 617 kilo mama satın aldık. Devamının olmasını umuyorum. Projemiz henüz çok yeni olduğundan maalesef bir sponsorumuz yok. Her zaman yeni fikirlere açığım. Asıl hedefimiz çiftlik gibi büyük bir yer alıp bakıma, tedaviye muhtaç dostlarımızın yaşamaları için uygun koşulları sağlayabilmek. Yardım edecek bir canlı bulamayacağımız, her canlının gerekli yaşam koşullarına sahip olduğu günler görmeyi diliyorum" diyor.

'Her mama bir nota' projesi kapsamında yapılan tüm ödemeler mama ve tedavi masraflarına harcanıyor. Ders almadan mama göndermek isteyenler için de ayrıca bir mama kumbarası var.

Dersler her seviye ve yaş için kişiye özel planlanıyor. Çevrimiçi aldığınız her eğitimin sonunda bir sertifika veriliyor. Enstrüman derslerinin tamamını konservatuvar ve dengi müzik okullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları veriyor. Eğitimler konusunda müzisyenlerin desteğine ihtiyaç duyan Kocatürk "Biz geleceğin sanatçıları, konservatuvar öğrencileri ve mezunları olarak elimizden geldiğince özverili davranıyoruz. Bu projeyi özellikle pandemi süresince maddi kaynaklara çok ihtiyaç duyduğumuz halde gönüllü olarak başlattık ve sürdürüyoruz. Tüm hayvansever müzisyenleri de projemizi desteklemeye, bunu çevresiyle paylaşmaya davet ediyorum" sözleriyle müzisyenlere çağrıda bulunuyor.

Hangi dersler var: Türkiye'nin 25 farklı şehrinden gönüllü eğitmenler Zoom üzerinden çevrimiçi ders veriyor. Proje kapsamında piyano, basgitar, obua, yan flüt, keman, kontrbas, klasik gitar, prodiges, şan eğitimi ve klasik müzik armonisi dersleri almak mümkün. Instagram: @hermamabirnota