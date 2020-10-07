Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi böyle taktırdı - Son Dakika

Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi böyle taktırdı

Otobüste maskeyi çenesine indiren yaşlı vatandaş, yanında oturan gencin "Ben koronayım burnunu kapat istersen" şeklindeki uyarısı sonrası paniğe kapılıp maskeyle ağzını burnunu kapattı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için yeni tedbirler alınsa da zaman zaman bu kurallara pek uyulmadığı görülüyor. Bu da kamuya açık alanlarda vatandaşlar arasında sık sık kavgalara neden oluyor.

"KORONAYIM BURNUNU KAPAT İSTERSEN"

Ancak sosyal medyada paylaşılan bir videoda uyarının tartışma olmadan da yapılabileceğini hepimize gösterdi. Bahsi geçen videoda toplu taşımada maskesini çenesine indiren yaşlı vatandaş, yanında oturan genç tarafından, "Ben koronayım burnunu kapat istersen" diyerek uyarılıyor.

MASKESİNİ HEMEN TAKTI

Bu uyarıdan sonra paniğe kapıldığı görülen yaşlı adamın maskesini jet hızıyla çenesine taktığı görülüyor.

İşte ikili arasında geçen diyalog;

- Ben koronayım burnunu kapat istersen.

- Hasta mısın?

- Koronayım.

- Niye tedavi olmadın?

- Oluyoruz. Evde oluyoruz.

Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi böyle taktırdı
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi böyle taktırdı

Çin Halk Cumhuriyeti, Vatandaş, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 10:16

Son Dakika Güncel Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi böyle taktırdı - Son Dakika

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