Ne kaybettiğini biliyor ve hiç iyi değil - Son Dakika

Ne kaybettiğini biliyor ve hiç iyi değil

18.02.2021 14:01
Ne kaybettiğini biliyor ve hiç iyi değil, System.String[]

EVLİLİĞİN BİTTİĞİNİN FARKINDAPeople dergisinde yer alan habere göre Kanye West'e yakın bir kaynak, şarkıcı hakkında "endişeli ve üzgün" dedi.

EVLİLİĞİN BİTTİĞİNİN FARKINDA

People dergisinde yer alan habere göre Kanye West'e yakın bir kaynak, şarkıcı hakkında "endişeli ve üzgün" dedi. West'in, evliliğinin bittiğinin farkında olduğunu anlatan kaynak "Şu anda yapabileceği bir şey yok. Ayrıca Kim'i kaybettiğini de biliyor" diye konuştu.

SÖYLENTİLER GEÇEN YIL BAŞLADI

2020 yılı boyunca Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanacakları iddiaları sık sık gündeme geliyordu. Sonunda bu yılın ilk ayında, basın tarafından "Kimye" olarak adlandırılan çiftin, boşanma kararı aldığı duyuruldu. Bu noktada kararı alan kişinin ise Kim Kardashian olduğu ileri sürüldü. Hatta Kardashian'ın bu konuda annesi Kris Jenner tarafından ikna edildiği de ileri sürülenler arasında.

KIM İYİ AMA KANYE KÖTÜ DURUMDA

People dergisine konuşan kaynak, Kim Kardashian ile Kanye West'in, bir aile olarak geleceğe aynı noktadan bakmadıklarını ileri sürdü. Aynı kaynak "Kim Kardashian'ın Kanye West'e göre daha iyi olduğunu da" sözlerine ekledi. Her ne kadar Kardashian ile West, boşanmayla ilgili resmi bir adım atmamış olsalar da çiftin tekrar bir araya gelmesinin artık mümkün olmadığı ileri sürülüyor. Hatta bunun "bir mucize" olduğunu söyleyenler de var.

2014'TE EVLENDİLER

Kim Kardashian ile Kanye West, 2014 yılında evlendi. Çiftin, 7 buçuk yaşında North, 5 yaşında Saint, 3 yaşında Chicago ve 2 yaşında Psalm adında dört tane çocuğu bulunuyor. Bu, Kardashian'ın üçüncü, Kanye West'in ise ilk evliliği. Çiftin iki büyük çocuğu normal yollarla diğer ikisi ise taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldi.

KARDASHIAN'IN ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ

Kim Kardashian, ilk evliliğini 2000 ile 2004 arasında Damon Thomas ile yaptı. Ardından 2011 ile 2013 arasında Kris Humpries'le evli kaldı. Aslında çiftin fiili evliliği sadece 72 gün sürdü. Resmi olarak boşanmaları biraz zaman aldı.

Ne kaybettiğini biliyor ve hiç iyi değil

Kim Kardashian, Kanye West, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ne kaybettiğini biliyor ve hiç iyi değil - Son Dakika Magazin


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