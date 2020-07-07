Ne korona ne de 40 derece sıcak tarım işçilerini engelliyor - Son Dakika

Ne korona ne de 40 derece sıcak tarım işçilerini engelliyor

Ne korona ne de 40 derece sıcak tarım işçilerini engelliyor Ödemiş'te tarım işçileri durmaksızın üretim yapıyor İzmir'in Ödemiş ilçesinde patates hasadı yapan işçiler, ne korona ne de 40 derecelik sıcak dinleyerek üretimi devam ettiriyor.

Ne korona ne de 40 derece sıcak tarım işçilerini engelliyor

Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Kuzeni tarafından sigara içirmeye çalıştırılan çocuk ve ailesi hakkında koruma tedbiri alındı
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti

Ödemiş'te tarım işçileri durmaksızın üretim yapıyor

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde patates hasadı yapan işçiler, ne korona ne de 40 derecelik sıcak dinleyerek üretimi devam ettiriyor.

Patates üretiminin önemli merkezi olan Ödemiş'te tarım işçileri, patates hasadına devam ediyor. Tarlada patatesin fiyatları 40 kuruşa kadar inerken, işçiler, korona virüsü ve 40 derece sıcaklığa rağmen üretimi sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinde tarlaya girdiklerini belirten Hatice Şahin, "Dün 40 derece sıcak var dediler, bir de Korona salgını var; ama bu patatesin tarladan hasat edilip yerine başka bir ürünün ekilmesi gerekiyor. Yani çalışmazsak, tarla çalışmaz biz de para kazanamayız" dedi.

"Emeğimizin karşılığını aldığımızda bütün yorgunluğu atıyoruz"

Bir başka üretici Hasan Elmalı da, patatesin tarlada 40-50 kuruşa kadar düştüğünü belirterek, "Sabah tarlaya erken saatlerde giriyoruz ki işi bitirelim. Öğlenden sonraya kaldığımızda sıcaktan çalışamaz duruma geliyoruz. Bu şartlarda işçi bulmak da zor. Her şey patatesin para etmesine bakıyor. Patatesten para kazanabilmek açısından fiyatın tarlada 1,5 lira civarında olması gerekir. Emeğimizin karşılığını aldığımızda bütün yorgunluğu atıyoruz" diye aktardı.

Ödemiş Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Balcılar da, yaz patatesinde sona gelindiğini belirterek, "Patates bu yıl da fiyat açısından hüsran yılını yaşadı. Adana patatesi ile aynı zamanda piyasaya çıkmamız ve ihracat olanaklarının daralması nedeniyle sıkıntılı bir sezon geçirdik. 40-50 kuruşa pazarlık edilip sonuçlanıyor; ama bazen tüccar verdiği sözü bile yerine getirmeyip cayıyor. Üretici masrafını anca karşıladı" şeklinde konuştu.

Koronavirüs, Ödemiş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 18:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ne korona ne de 40 derece sıcak tarım işçilerini engelliyor - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

15:11 Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? 13:28 Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer 12:41 TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli 10:53 Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:13 Koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp boğazda parti veren kadınlı erkekli gruba 154 bin lira ceza 10:01 Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük 09:57 Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:05 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti 08:43 Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 07:24 Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti 05:09 Çocuklar "İnşaatta cansız beden gördük" deyince mahalleli sokağa döküldü
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
00:45
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
00:01
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
23:49
Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
23:14
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
22:25
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt, Fenerbahçe maçı öncesinde ısınırken sakatlandı
18:13
"Keşke G.Saray'da futbolu bıraksaydım" diyen Sneijder, gelecek için iddialı: Bana görev vermek isteyecekler
16:16
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
16:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 01:02:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ne korona ne de 40 derece sıcak tarım işçilerini engelliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]