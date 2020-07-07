Ne korona ne de 40 derece sıcak tarım işçilerini engelliyor

Ödemiş'te tarım işçileri durmaksızın üretim yapıyor

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde patates hasadı yapan işçiler, ne korona ne de 40 derecelik sıcak dinleyerek üretimi devam ettiriyor.

Patates üretiminin önemli merkezi olan Ödemiş'te tarım işçileri, patates hasadına devam ediyor. Tarlada patatesin fiyatları 40 kuruşa kadar inerken, işçiler, korona virüsü ve 40 derece sıcaklığa rağmen üretimi sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinde tarlaya girdiklerini belirten Hatice Şahin, "Dün 40 derece sıcak var dediler, bir de Korona salgını var; ama bu patatesin tarladan hasat edilip yerine başka bir ürünün ekilmesi gerekiyor. Yani çalışmazsak, tarla çalışmaz biz de para kazanamayız" dedi.

"Emeğimizin karşılığını aldığımızda bütün yorgunluğu atıyoruz"

Bir başka üretici Hasan Elmalı da, patatesin tarlada 40-50 kuruşa kadar düştüğünü belirterek, "Sabah tarlaya erken saatlerde giriyoruz ki işi bitirelim. Öğlenden sonraya kaldığımızda sıcaktan çalışamaz duruma geliyoruz. Bu şartlarda işçi bulmak da zor. Her şey patatesin para etmesine bakıyor. Patatesten para kazanabilmek açısından fiyatın tarlada 1,5 lira civarında olması gerekir. Emeğimizin karşılığını aldığımızda bütün yorgunluğu atıyoruz" diye aktardı.

Ödemiş Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Balcılar da, yaz patatesinde sona gelindiğini belirterek, "Patates bu yıl da fiyat açısından hüsran yılını yaşadı. Adana patatesi ile aynı zamanda piyasaya çıkmamız ve ihracat olanaklarının daralması nedeniyle sıkıntılı bir sezon geçirdik. 40-50 kuruşa pazarlık edilip sonuçlanıyor; ama bazen tüccar verdiği sözü bile yerine getirmeyip cayıyor. Üretici masrafını anca karşıladı" şeklinde konuştu.