Ne korona virüs ne de yasaklar engel oldu, surlara çıkıp fotoğraf çekme yarışına girdiler - Son Dakika

Diyarbakır'da yasak olmasına rağmen vatandaşlar can güvenliğini düşünmeden surlara çıkmaya ve ölümle burun buruna kalmaya devam ediyor. Ne korona virüs ne de aşırı sıcaklar vatandaşların surlara çıkıp fotoğraf çekme tutkusunun önüne geçiyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Hz. Süleyman Camii'ni çevreleyen surlara çıkış, güvenlik nedeniyle yasaklanmıştı. Vatandaşlar yasak tabelasına rağmen surların üzerine çıkmaya ve ölümle burun buruna gelmeye devam ediyor. Diyarbakırlıları ve kent dışından gelen vatandaşlar, ne ortalığı kasıp kavuran korona virüsü dinliyor ne de yasakları. Çoluk, çocuk, genç, yaşlı demeden surlara çıkan vatandaşlar fotoğraf çekmek için birbirleri ile yarışıyor.

Şehir dışından gelip ailesiyle surlara çıkan vatandaşlardan Kamil İlik, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel güzelliğini merak ettikleri için surlara çıktıklarını söyledi. İlik, "Fotoğraf çekmek için çıkıyoruz. Bir de millet çok hevesli. Bende burayı ilk kez görüyorum, o yüzden çıkıyoruz. Manzara yukarıdan daha güzel görünüyor" dedi.

(Rıdvan Kılıç/İHA)