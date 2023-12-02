Bir kaç gündür gündemi meşgul eden "Laz kızı" olayından sonra sosyal medya platformu TikTok'ta benzer skandallar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak orta yaşlı bir kadın, skandal ifadeler kullandı.
Yayın açan ve kendisini izleyenlere arkasındaki yatağı gösteren kadın, "Arkadaş her gece insanın canı ister mi? İstiyor, istiyor yani. Her gece canım istiyor" ifadelerini kullandı.
Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüleri izleyenler yetkilileri göreve çağırarak "TikTok'u acil kapatın" çağrısında bulundu.
Öte yandan TikTok Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda platformun tartışmalara yol açan uygulamaları hakkında açıklamalarda bulunacak.
Son Dakika › Sosyal Medya › Ne mahrem kaldı ne de edep! TikTok'ta yayın açan kadından skandal sözler - Son Dakika