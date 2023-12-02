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Ne mahrem kaldı ne de edep! TikTok'ta yayın açan kadından skandal sözler - Son Dakika

Ne mahrem kaldı ne de edep! TikTok'ta yayın açan kadından skandal sözler

Son dönemlerde sosyal medya platformu TikTok'ta yaşanan rezilliklere bir yenisi daha eklendi. Yayın açan orta yaşlı bir kadın, arkasındaki yatağı göstererek "Arkadaş her gece insanın canı ister mi? İstiyor, istiyor yani" ifadelerini kullandı. Kadının sözleri tepki çekerken birçok kişi "TikTok kapatılsın" çağrısında bulundu.

02.12.2023 - 13:02,  Güncelleme: 13:07
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Bir kaç gündür gündemi meşgul eden "Laz kızı" olayından sonra sosyal medya platformu TikTok'ta benzer skandallar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak orta yaşlı bir kadın, skandal ifadeler kullandı.

"HER GECE CANIM İSTİYOR"

Yayın açan ve kendisini izleyenlere arkasındaki yatağı gösteren kadın, "Arkadaş her gece insanın canı ister mi? İstiyor, istiyor yani. Her gece canım istiyor" ifadelerini kullandı.

"TİKTOK'U KAPATIN" ÇAĞRI

Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüleri izleyenler yetkilileri göreve çağırarak "TikTok'u acil kapatın" çağrısında bulundu.

TEMSİLCİ TBMM'YE ÇAĞRILDI

Öte yandan TikTok Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda platformun tartışmalara yol açan uygulamaları hakkında açıklamalarda bulunacak.

Sosyal Medya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ne mahrem kaldı ne de edep! TikTok'ta yayın açan kadından skandal sözler - Son Dakika
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