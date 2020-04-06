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Ne makine ne de bir başka sektör ‘mücbir sebep’ dışında tutulmalı!
1 saat önce
MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran, COVID-19'un ekonomik etkileriyle mücadeleye ilişkin DÜNYA aracılığıyla bir dizi öneride bulundu.
MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran, COVID-19'un ekonomik etkileriyle mücadeleye ilişkin DÜNYA aracılığıyla bir dizi öneride bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:05
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