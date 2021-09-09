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Ne Messi ne Ronaldo en pahalısı - Son Dakika

Ne Messi ne Ronaldo en pahalısı

09.09.2021 11:01
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KPMG Football Benchmark ekibi, yaz dönemindeki 'En Pahalı 10 Transferi' inceledi. Transfer döneminde en çok bonservis bedeli ödenen isim Jack Grealish oldu.

Manchester City, Aston Villa'dan transfer ettiği 25 yaşındaki futbolcu için 118 milyon euro ödedi. İkinci sırada Inter'den Chelsea'ye 115 milyon euro karşılığnda giden Romelu Lukaku yer aldı. Üçüncü sırada ise Manchester United'ın 85 milyon euro karşılığında Dortmund'dan transfer ettiği Jadon Sancho var.

Futbolda 2021-2022 sezonu başlarken, transfer dönemi de sona erdi. Yaz döneminde birçok transfer gerçekleşirken, Lionel Messi'nin PSG'ye Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması futbol dünyasında bomba etkisi yarattı. KPMG Football Benchmark ekibi de yaz dönemindeki 'En Pahalı 10 Transferi' inceledi. En pahalı 10 transferin yedisini İngiltere Premier Lig (M.City, Chelsea, M.United, Arsenal, Liverpool, Aston Villa) kulüpleri yaparken, Almanya Bundesliga (Bayern Münih), Fransa Ligue 1 (PSG) ve İtalya Serie A'dan (AS Roma) da birer kulüp listede yer aldı.

İngiliz kulüpleri ilk üçte

Transfer döneminde en çok bonservis bedeli ödenen isim Jack Grealish oldu. Manchester City, Aston Villa'dan transfer ettiği 25 yaşındaki futbolcu için 118 milyon euro ödedi. İkinci sırada Inter'den Chelsea'ye 115 milyon euro bonservis bedeliyle giden Romelu Lukaku yer aldı. Üçüncü sırada ise Manchester United'ın 85 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Jadon Sancho var. PSG'nin 60 milyon euroya Inter'den aldığı Achraf Hakimi, listede dördüncü sırada bulunuyor.

Uçak: Şampiyonlar Ligi geliri Lukaku'ya gitti

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Covid-19 pandemisinin biraz olsun hafiflemesi nedeniyle bu yaz transfer dönemi hayli hareketli geçti. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo en çok konuşulan transferler oldu. Ama iki isim de en pahalı 10 transfer listesine giremedi. Gelir olarak diğer ülkelere fark atan Premier Lig'deki kulüpler yine en pahalı transferleri yaptı. Manchester City, uzun zaman sonra Jack Grealish'le birlikte bir oyuncuya bu kadar yüksek bonservis bedeli ödedi. Chelsea de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından kazancını eski futbolcusu Romelu Lukaku'ya yatırdı" dedi.

Romelu Lukaku, Manchester, Transfer, Chelsea, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Spor Ne Messi ne Ronaldo en pahalısı - Son Dakika Spor


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