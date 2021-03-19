Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var

Haberler.com YouTube kanalında bugün hayatın içinden gelen bir ismi konuk ettik. Ayakkabı boyayarak iş dünyası serüvenini başlatan Gümüşhaneli iş adamı Zekayi Aras, başarılarla dolu yaşamını bizlere anlattı.

Haberler.com YouTube kanalında her gün siyasetten ekonomiye, ekonomiden magazine, magazinden yaşama dair yeni bir konuk ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz hayatın içinden gelen bir isim. İŞ DÜNYASINA ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI Gümüşhaneli iş adamı Zekayi Aras, iş hayatındaki yükselişini bizlere anlattı. Ayakkabı boyacılığıyla başladığı iş dünyasına adını altın harflerle yazdıran Aras, şimdilerde 5 yıldızlı bir otelin sahibi. Birçok ticari faaliyet yürüten Aras, 100'ün üstünde de istihdam sağlıyor. İşte sıfırdan başlayan Zekayi Aras'ın başarı dolu hayatının sırrı. VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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