Haberler.com YouTube kanalında her gün siyasetten ekonomiye, ekonomiden magazine, magazinden yaşama dair yeni bir konuk ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz hayatın içinden gelen bir isim.
Gümüşhaneli iş adamı Zekayi Aras, iş hayatındaki yükselişini bizlere anlattı. Ayakkabı boyacılığıyla başladığı iş dünyasına adını altın harflerle yazdıran Aras, şimdilerde 5 yıldızlı bir otelin sahibi. Birçok ticari faaliyet yürüten Aras, 100'ün üstünde de istihdam sağlıyor.
İşte sıfırdan başlayan Zekayi Aras'ın başarı dolu hayatının sırrı.
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Son Dakika › Ekonomi › Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var - Son Dakika Ekonomi