Ne Norveç ne İşveç, burası Sivas - Son Dakika

Ne Norveç ne İşveç, burası Sivas

10.12.2020 10:41
Ne Norveç ne İşveç, burası Sivas, System.String[]

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde Norveç ve İsveç'te bulunan dağ evlerini andıran bungalov evler korona virüse karşı koruyacak.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde Norveç ve İsveç'te bulunan dağ evlerini andıran bungalov evler korona virüse karşı koruyacak.

Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yaklaşık 10 santim kar kalınlığının olduğu kayak merkezinde sezon hazırlıkları da başladı. Kayak merkezinde tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne yol açan Covid-19 salgınına yönelik tedbirler alındı. Sivas Valiliğinin destekleri ile kayak merkezine 10 adet bungalov tarzı evler inşa edildi. Dağın yapısına uygun olarak tasarlanan evler, bir ailenin rahatça barınabileceği şekilde yapıldı. Tamamen ahşaptan yapılan bungalov tarzı evler tamamlandığında kayak severlerin sosyal mesafelerini sağlamış olacak. Norveç ve İsveç'te bulunan dağ evlerini andıran bungalov tarzı evler vatandaşlar tarafından da ilgi çekiyor. Hedeflenen 200 bungalov evin tamamlanmasının ardından Yıldız Dağı adeta bir kış köyünü andıracak.

200 bungalov ev ile kış köyü olacak

Sivas Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada, "Bu sene güzel yenilikler yapıldı. Her yıl Yıldız Dağı'nın üzerine ilave işler koya koya daha nitelikli hale geliyor ve müşterilerine güzel hizmetler veriyor. Bu güzel çalışmalardan biriside bungalov evler. Pandemi sosyal yaşamı da değiştirdi. İnsanların yoğun ve kalabalık ortamlardan daha steril ortamlar, aile ortamları arattıracak hizmetleri arzu ediyor. Biz de bunun bilicinde olarak bu sene hemen ilk etapta bungalov evlerin yapımını gerçekleştirdik. İnşallah seneye daha da artıracağız. Hedefimiz 200 adet bungalov ev. Onu bitirdiğimiz zaman artık sosyal donatılarla birlikte bir kış köyü olacak. Daha güzel bir kimlik oluşturmuş olunacak ve farklılık oluşturacak. Özgün bir yapısı ve mimarisi var. Kış memleketi ve kayak kültürüne uygun bir iç yapılanması oldu. İnşallah Ocak ayından itibaren kayak merkezleri ile ilgili olumlu bir cevap ve pandemi kurallarını tedbirlerini elden bırakmayarak kışında az da olsa insanların nefeslenmesini soluklanmasını arzu ediyoruz. Ama dediğim gibi bu vakaların gidişatıyla alakalı bir durum" şeklinde konuştu.

Bu evler Norveç ve İşveç'te bulunan dağ evlerini andırıyor

Vali Ayhan, bungalov tarzı evlerin tamamlandığında Norveç ve İşveç'teki dağ evlerini andıran bir mekan olacağını belirterek, "Bungalov evlerinin içerisi tamamen otantik bir ortamdan oluşuyor. Bir ailenin çok rahat kullanabileceği, iç yapısı dağın yapısına uygun, tamamen ahşaptan oluşan evler. Biz güzel, manzaralı, dokusu da uygun bir mekan. Biraz daha geleneksel yaşamla modern yaşamın birleştiği ve gerekli şartlara uygun, ısısından tutunda otantik yapısına, kullanılışından görsel yapısına kadar güzel sempatik binalar. Burada ki maksat hem bir renklilik farkındalık oluşturmak hem de dağın dokusuna uygun ve pandemiyi de dikkate alarak bu tür yapılar kazandırmak. Tamamen ahşap hiç beton kullanmadık bunu özellikle belirtmek istiyorum. Isıda gerek şöminesiyle gerek kalorifer tesisatlarıyla güzel kanalar oldu. Çokta ilgi gördü. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmayacağız. İnşallah ilerleyen aşamalarda 200 adet bunglov ev yaparak adete Norveç ve İsveç tarzı dağla bütünleşmiş yeşile bürünmüş beyazla örtünmüş güzel mekanlar olacak" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Ne Norveç ne İşveç, burası Sivas
Ne Norveç ne İşveç, burası Sivas
Ne Norveç ne İşveç, burası Sivas
Ne Norveç ne İşveç, burası Sivas
Ne Norveç ne İşveç, burası Sivas
Ne Norveç ne İşveç, burası Sivas
Ne Norveç ne İşveç, burası Sivas
Ne Norveç ne İşveç, burası Sivas
Ne Norveç ne İşveç, burası Sivas
Ne Norveç ne İşveç, burası Sivas
Ne Norveç ne İşveç, burası Sivas
Ne Norveç ne İşveç, burası Sivas
Ne Norveç ne İşveç, burası Sivas

Bungalov, Norveç, Kayak, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ne Norveç ne İşveç, burası Sivas - Son Dakika Ekonomi


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