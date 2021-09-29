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Ne Norveç ne İsveç burası Sivas... Bungalov evlerine ilgi arttı, sayıları arttırılıyor - Son Dakika

Ne Norveç ne İsveç burası Sivas... Bungalov evlerine ilgi arttı, sayıları arttırılıyor

29.09.2021 11:19

Ne Norveç ne İsveç burası Sivas... Bungalov evlerine ilgi arttı, sayıları arttırılıyor Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezinde geçtiğimiz sezon yapımı tamamlanan ve oldukça ilgi gören bungalov evlere yenileri ekleniyor Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezinde geçtiğimiz sezon yapımı tamamlanan ve oldukça...

Ne Norveç ne İsveç burası Sivas... Bungalov evlerine ilgi arttı, sayıları arttırılıyor

Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezinde geçtiğimiz sezon yapımı tamamlanan ve oldukça ilgi gören bungalov evlere yenileri ekleniyor

SİVAS - Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezinde geçtiğimiz sezon yapımı tamamlanan ve oldukça ilgi gören bungalov evlere yenileri ekleniyor.

Sivas Valiliğinin destekleriyle geçtiğimiz sezon yapımı tamamlanarak hizmete açılan bungalov evler rağbet görüyor. Adeta Norveç ve İsveç'te bulunan dağ evlerini andıran ve ilk etapta Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezinde 10 adet yapılan bu evler ilgi görünce Sivas Valiliği kolları yeniden sıvadı. 10 adet bungalov evin hazırda bulunduğu kayak merkezinde 15 adet daha bungalov evin yapımına başlandı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Dağı Kayak Tesisleri ve bungalov evleri ve Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi ile Sıcak Çermik arasındaki bağlantı yolu, Yıldız Dağı Yakupoğlan-Yusufoğlan köy yolu asfalt sathi kaplama çalışmalarında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Ayhan, hedeflerinin Yıldız Dağı Kayak Merkezinde bir kış köyü oluşturmak olduğunu söyledi.

"Büyük katkıları var"

Sivas'ın marka değeri ve cazibe merkezi Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nin özellikle kış döneminde Sivas'ın sosyal ve eğitim hayatına çok büyük katkılar sağladığını ifade eden Vali Salih Ayhan, "Tabi biz bu dağı sadece kış döneminde değil aynı zamanda dört mevsimde etkin ve aktif bir şekilde dinamik bir şekilde kullanmak istiyoruz. Bu sene de gençlik kampları adı altında 5 bine yakın evladımızı bu dağda otelimizde ve tesislerimizde ağırladık ve bu konuda da ciddi manada çok olumlu geri dönüşler oldu. Bunu da inşallah devam ettireceğiz, daha da artıracağız. Adrenalin tutkunu bazı sporcuları, doğasever sporcuları ağırladık. Sivas merkezle ve çevresiyle bu dağımızı daha da yakınlaştıracağız, etkin bir şekilde kullanacağız" diye konuştu.

"15 adet bungalov ev daha yapılıyor"

Geçen sene Yıldız Dağı'na yapılan 10 bungalov evin çok büyük ilgi gördüğünü ve bu sene 15 tane daha yapıldığını belirten Vali Ayhan, "Salgın döneminde vatandaşlarımız biraz daha içe dönük aile ortamlarını arzu ediyorlardı ve bunda da çok büyük olumlu tepki aldık. Büyük bir destek görünce şuan ilave mevcutları da ıslah ederek daha da üst versiyonu 15 adet daha yapıyoruz. Hedefimiz burada bir kış köyü yapmak. Dağımızı daha kullanılabilir sadece kayak yapanlar değil o görselliğe, kışın o güzelliğini de yaşatmak için de böyle tesisler yapıyoruz. Tesislerimiz her yönüyle entegre. Alt yapısı, üst yapısı, ulaşımı ve bu minvalde de titizlikle üzerinde durarak atıl kalmamasını buraya harcadığımız emek ve paranın da boşa gitmemesi için de sürekli tesisimizi yeniliyoruz ve vatandaşlarımızın da ilgisi gittikçe artmaktadır" dedi.

Tokat bağlantı yolu haftaya açılıyor

Öte yandan Yıldız Dağı'nın Tokat yolu bağlantısı olan 7.3 kilometrelik Yakupoğlan-Yusufoğlan köy yolu asfalt sathi kaplama yapım çalışmalarında da incelemelerde bulunan Vali Salih Ayhan, yolun haftaya açılacağını ifade etti.

Ne Norveç ne İsveç burası Sivas... Bungalov evlerine ilgi arttı, sayıları arttırılıyor
Ne Norveç ne İsveç burası Sivas... Bungalov evlerine ilgi arttı, sayıları arttırılıyor
Ne Norveç ne İsveç burası Sivas... Bungalov evlerine ilgi arttı, sayıları arttırılıyor
Ne Norveç ne İsveç burası Sivas... Bungalov evlerine ilgi arttı, sayıları arttırılıyor

Toros Dağları, Norveç, İsveç, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ne Norveç ne İsveç burası Sivas... Bungalov evlerine ilgi arttı, sayıları arttırılıyor - Son Dakika


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