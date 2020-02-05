"Ne olacaksın" dediklerinde "Şehit olacağım" demiş

Ege Üniversitesi'nde 20 Şubat 2015 yılında öğrenciler arasından çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı Yalova Ülkü Ocakları tarafından Yalova Hüseyin Alkaş İlkokulu'nda yaptırılan kütüphane ve konferans salonunda yaşatılacak.



Yalova Ülkü Ocakları tarafından kötü durumdaki Hüseyin Alkaş İlkokulu'nun konferans salonu ve kütüphanesi bakıma alınarak yeniden yaptırıldı. Okulun konferans salonuna ise Ege Üniversitesi'nde 20 Şubat 2015 yılında öğrenciler arasından çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı verildi. Düzenlenen törene anne Özlem Erdem de katıldı. Burada oğlu ile ilgili hatıraları paylaşan Özlem Erdem, "Şu anda duygularımı kelimelerle ifade etmem mümkün değil. Mutluluk, gurur ve hüznü aynı anda yaşıyorum. Öğretmen olmam sebebiyle bu konunun eğitimle ilgili olması da ayrı bir mutluluk. Fırat'ımın şehadetinden sonra öğrendiğim 2 olay vardı. Diyarbakır'da görev yaparken, bir arkadaşım o anda 5 yaşında olan oğlum Fırat'a, 'Sen büyüyünce ne olacaksın' diye sormuş. Biz genelde meslek bekleriz, doktor, mühendis, asker falan gibi, ama oğlum, 'Ben şehit olacağım' demiş. Ben bunu oğlumun şehadeti sonrasında öğrendim. Yine 16 yaşındayken bir arkadaşı ile birlikte aya bakıyorlar. O esnada, 'Aya çıkan ilk insanın adı nasıl unutulmadıysa, ben de öyle bir şey yapacağım ki benim adım da unutulmayacak, ölümsüzleşecek' demiş. Onun hep yanımda olduğunu hissediyorum. Bu sayede daha güçlü ve dik durabiliyorum. Ben zaten kadere inanıyorum, ama bu duyduklarımla yaşananların hepsinin kader olduğuna daha da çok inandım" dedi.



Yalova Valisi Muammer Erol, MHP Yalova İl Başkanı Necati Vural, Yalova Ülkü Ocakları Başkanı Bora Tanaçan ve kurum müdürleri ile çok sayıda davetli de konferans salonunun açılış töreninde hazır bulundu. Kurdelenin kesilmesi sonrasında Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisini ise annesi Özlem Erdem yaşlı gözlerle izledi. Anne Erdem'in boynunda oğlu Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun bir resminin yer aldığı kolye ise herkesin dikkatini çekti. Programda kütüphanenin yapımına verdikleri destekten dolayı Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erem'e Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Ülkü Ocakları Başkanı Bora Tanaçan'a ise Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından teşekkür plaketi verildi. - YALOVA