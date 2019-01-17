Ne Olduğunu Anlamadım ??markalardan Gelen Paketleri Açıyorum | Ocak 2019
16 dakika önce
Uzun bir zaman sonra bir hayli biriken markalardan gelen paketleri bu videoda açtım. Yeni yılın ilk markalardan gelenler videosunda bir değişiklik yapıp tüm videoyu ayakta çekeyim istedim. Daha sıcak daha güzel geldi bana. Neler düşündüğünüzü yorumlarda yazmayı unutmayın lütfen.
Uzun bir zaman sonra bir hayli biriken markalardan gelen paketleri bu videoda açtım. Yeni yılın ilk markalardan gelenler videosunda bir değişiklik yapıp tüm videoyu ayakta çekeyim istedim. Daha sıcak daha güzel geldi bana. Neler düşündüğünüzü yorumlarda yazmayı unutmayın lütfen. Umarım merak ettiğiniz bir ürün hakkında bilgi edinebilirsiniz. İyi seyirler ?? Diğer markalardan gelenler videolarım için ??http://bit.ly/MarkalardanGelenler
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:19 Kaynak: Youtube
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