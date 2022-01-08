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Ne oluyor bu liselilere? Bu kez Diyarbakır'da liseliler arasında meydan muharebesi - Son Dakika

Ne oluyor bu liselilere? Bu kez Diyarbakır'da liseliler arasında meydan muharebesi

08.01.2022 11:54

Diyarbakır'da otobüs durağında kavga eden lise öğrencisi iki gruba, bölgedeki bir esnaf elindeki sopayı sağa sola sallayarak müdahale etti. Yoldan geçen kurye durup esnafı sakinleştirirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla dakika dakika görüntülendi.

Dün öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki bir otobüs durağında okul çıkışı lise öğrencisi iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

ESNAFTAN SOPALI MÜDAHALE

Yumruklaşan gruptakilerden bazıları yanlarındaki bıçak çekti. Bu sırada bölgede esnaflık yapan bir kişi, elindeki sopayla öğrencilere müdahale etti. Olayı görüp duran motokurye, sopayı sağa sola sallayan esnafı sakinleştirdi.

Liselilerin kavgası meydan muharebesine döndü! Anbean kamerada

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kalabalık grubu dağıttı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kavganın ardından polis ekipleri, bir süre tedbir amaçlı bölgede bekledikten sonra ayrıldı.

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Polis, Fırat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ne oluyor bu liselilere? Bu kez Diyarbakır'da liseliler arasında meydan muharebesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ne oluyor bu liselilere? Bu kez Diyarbakır'da liseliler arasında meydan muharebesi - Son Dakika
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