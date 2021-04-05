Ne pandemi ne de ilerlemiş yaşı onu kilimlerinden ayıramıyor - Son Dakika

Ne pandemi ne de ilerlemiş yaşı onu kilimlerinden ayıramıyor

05.04.2021 09:47

Ne pandemi ne de ilerlemiş yaşı onu kilimlerinden ayıramıyor 100 yıllık tezgahta dokuduğu kilimleri tüm dünyaya ihraç ediyor Gaziantep'te yaşayan 79 yaşındaki Yaşar Elbir, ilerlemiş yaşına ve zorlu pandemi koşullarına rağmen 100 yıllık tezgahında dokuduğu kilimleri dünyanın bir çok ülkesine...

Ne pandemi ne de ilerlemiş yaşı onu kilimlerinden ayıramıyor

100 yıllık tezgahta dokuduğu kilimleri tüm dünyaya ihraç ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 79 yaşındaki Yaşar Elbir, ilerlemiş yaşına ve zorlu pandemi koşullarına rağmen 100 yıllık tezgahında dokuduğu kilimleri dünyanın bir çok ülkesine ihraç ediyor.

Pandemi dolayısıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların çoğu evlerine kapanırken, 79 yaşındaki Yaşar Elbir ise yaklaşık 26 yıldır yaptığı işinin başından ayrılmadı. Zorlu pandemi koşullarına ve ilerleyen yaşına rağmen küçük dükkanındaki 100 yıllık tezgahta ürettiği kilimlere birçok ülkeden talep yağıyor. Elbir, geleneksel kilim işini yapan ustaların sayısının çok az kaldığını ve ürünlerine internet üzerinden sürekli talep olduğunu vurguladı.

"Tamamen el işi kilimler"

Kilimlerin geleneksel yöntemle yapıldığını ve tamamen el işi olduğunu belirten 79 yaşındaki kilim dokuma ustası Yaşar Elbir, "1995 yılından beri bu mesleği yapıyorum. Gaziantep'e özgü kilim dokuma mesleğini yapıyorum. Bu kilimleri halı fabrikaları bu şekilde üretemiyorlar. Kilimi tam olarak yapamıyorlar. Tamamen el işi. Kullandığım tezgah en az 100 yıllık. Yani benim aklım yetmez öyle söyleyeyim. Zamanında bu mesleği babam yapardı. Çocukluk zamanımda babam yapardı. O zamanın en iyi sanayisi buydu. Makinelerin olmadığı zaman Gaziantep'in en iyi sanayisi bu tezgahtı" dedi.

"Dünyanın her tarafına satıyorum"

Küçücük iş yerinde ürettiği kilimleri dünyanın her tarafına sattığını ifade eden Elbir, mesleğin son temsilcilerinden olduğunu söyleyerek, "Dünyanın her tarafına satıyorum. Benden kilim istiyorlar. Hollanda'dan aradılar, Almanya'dan aradılar, Türkiye'nin her yerinden aradılar. Devamlı internet üzerinden ve telefonla arıyorlar kilim istiyorlar. Küçücük bir oda ama ne yapacaksın bana yetiyor. Burası da Şahinbey Belediyesine ait zaten ben evde yapıyordum. Kilim dokumaya evde yapmaya başladım. 6 yıldır bu küçük dükkanda yapıyorum. Bu mesleği benim gibi yapan sadece 1 kişi var başkada yok" diye konuştu.

Ne pandemi ne de ilerlemiş yaşı onu kilimlerinden ayıramıyor
Ne pandemi ne de ilerlemiş yaşı onu kilimlerinden ayıramıyor
Ne pandemi ne de ilerlemiş yaşı onu kilimlerinden ayıramıyor
Ne pandemi ne de ilerlemiş yaşı onu kilimlerinden ayıramıyor

Gaziantep, Pandemi, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ne pandemi ne de ilerlemiş yaşı onu kilimlerinden ayıramıyor - Son Dakika


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