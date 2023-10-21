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Artık en büyük o! Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu da kırdı - Son Dakika

Artık en büyük o! Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu da kırdı

Son Güncelleme: 21.10.2023 20:21

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş ağlarına gönderdiği golle Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırdı. Derbilerdeki 9. golünü atan Icardi, Hagi'nin rekorunu geride bıraktı.

Süper Lig'de ezeli rakibi Beşiktaş ile kozlarını paylaşan Galatasaray'da yıldız futbolcu Mauro Icardi attığı golle bir rekor daha kırdı.

HAGI'Yİ GERİDE BIRAKTI

Yıldız golcü, Beşiktaş ağlarını sarstı ve Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırdı. Geldiği günden bu yana derbi maçlarında attığı gollerle dikkat çeken Arjantinli yıldız toplamda 9. derbi golünü kaydetti.

YİNE ATTI

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ağlarını 8 defa sarsarak efsane Gheorghe Hagi'yi yakalayan Icardi, Beşiktaş'a karşı 9. golünü attı ve Hagi'nin rekorunu kırdı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü ve Kayserispor maçları haricinde her takıma gol attı. Trabzonspor ve Gaziantep FK'yı 2'şer defa avladı. Samsun, Başakşehir, İstanbulspor ve Antalya maçlarında 1'er defa ağları sarstı. Beşiktaş'ta da golünü atan Icardi bu sayıyı 9'a çıkardı ve krallıkta zirveye oturdu.

Ne rekor tanıyor ne başka bir şey! Icardi, Gheorghe Hagi'yi de tahtından etti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Artık en büyük o! Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu da kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artık en büyük o! Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu da kırdı - Son Dakika
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