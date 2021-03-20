Ne sis ne de kar yağışı onlara engel olamadı - Son Dakika

Ne sis ne de kar yağışı onlara engel olamadı

20.03.2021 15:20

- Ne sis ne de kar yağışı onlara engel olamadı Uludağ'a gelen misafirler kar yağışı ve sise rağmen kayak yapmanın keyfini çıkardı Uludağ'da kar kalınlığı 145 santimetreye yükselirken, sis ve kar yağışına rağmen tatilciler kayak yapmaktan geri kalmadı.

- Ne sis ne de kar yağışı onlara engel olamadı

Uludağ'a gelen misafirler kar yağışı ve sise rağmen kayak yapmanın keyfini çıkardı

BURSA - Uludağ'da kar kalınlığı 145 santimetreye yükselirken, sis ve kar yağışına rağmen tatilciler kayak yapmaktan geri kalmadı.

Uludağ'da da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının bu ay başı 50 santimetreye kadar düştüğü zirvede, son 2 haftadır etkili olan kar yağışı herkesi memnun etti. 145 santimetreye ulaşan kar kalınlığı işletmecilerin olduğu kadar vatandaşların da yüzünü güldürdü. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Uludağ'a gelenler, karlı ve sisli hava ile karşılaştı. Hava sıcaklığının gündüz eksi 3, gece ise eksi 15 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da, kar ve siste kayakçıları durduramadı. Kayak takımlarını alan vatandaşlar, hafta sonunun tadını çıkarmak için pistlere akın etti.

Aralıklarla etkili olan sis, görüş mesafesini fazla etkilemese de, yağan kar yağışı, bu mesafeyi kısalttı. Ancak kaymakta kararlı olanlar, tüm koşullara rağmen pistlerin tadını doyasıya çıkardı. Hafta sonu için İstanbul'dan geldiklerini belirten vatandaşlar, "İnsanlar sıkıldı. Ne tiyatro, ne sinema, ne de bir etkinlik yapabiliyor. Bir senenin acısını çıkartmak için buraya geldik. Stres attık. Uludağ muhteşem. Kar yağışı daha önceki seneler bu aylarda yağmıyormuş. Artık bizim şansımıza. 2 günlük de olsa bu tatil bize iyi gelecek" dediler.

Ne sis ne de kar yağışı onlara engel olamadı
Ne sis ne de kar yağışı onlara engel olamadı
Ne sis ne de kar yağışı onlara engel olamadı
Ne sis ne de kar yağışı onlara engel olamadı

Uludağ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ne sis ne de kar yağışı onlara engel olamadı - Son Dakika


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