CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na AKP milletvekili Mustafa Savaş fiziki saldırıda bulunmuştur. Bu ne siyasi saygıya ne de insani nezakete uyar. Bu açık bir terbiyesizliktir. Özlem Çerçioğlu'na yapılan terbiyesizliği şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, yazılı açıklamasında, Tunç Soyer'e yapılan medya saldırısı, Ekrem İmamoğlu'na karşı yapılan "ihale dalaveresinden" sonra şimdi de bir kadın büyükşehir belediye başkanına fiziki saldırıda bulunulduğunu ifade etti.

"AKP'nin amacı başkanlarımızı çalıştırmamak. Başkanlarımıza planlı ve sistemli saldırı var." görüşünü savunan Torun, tüm bunların üstesinden gelerek halka hizmeti sürdüreceklerini bildirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na AK Parti milletvekili Mustafa Savaş'ın fiziki saldırıda bulunduğunu iddia eden Torun, şunları kaydetti:

"Bu ne siyasi saygıya ne de insani nezakete uyar. Bu açık bir terbiyesizliktir. Özlem Çerçioğlu'na yapılan terbiyesizliği şiddetle kınıyorum. Çok benzer şekilde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, AKP medyası ve trollerinin saldırısı altında. Sahte gündemler ve algı operasyonlarına malzeme yapılıyor. Belli ki birileri, onu da böyle saygısızca itme derdinde. Belli ki sandıkta alınan 20 puan fark hazmedilememiş. Buna da izin vermeyeceğiz. Aynı şeyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu üzerinde de deniyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun attığı 800 bin farkı sindirmek zor tabii. Ekrem Başkan Haydarpaşa'da da Sirkeci'de de fark atacak. Kimsenin şüphesi olmasın.

Siyaset böyle ayak oyunlarını, dalavereleri, omuz darbelerini, çelme çabalarını çok gördü. Ancak her seferinde son sözü halk söyledi. Bunu çok iyi biliyoruz. Çünkü biz bu cumhuriyetin kurucu partisiyiz. Biz 'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir' diyen Atatürk'ün partisiyiz. Biz ezelden beri omuzumuzu sadece halkımıza dayadık. O halk, günü gelince sandıkta öyle bir iter ki feleğiniz şaşar."