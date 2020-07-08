Ne tabelalar ne tel örgüler durduramıyor, her yıl insanlar boğuluyor - Son Dakika

Ne tabelalar ne tel örgüler durduramıyor, her yıl insanlar boğuluyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde her yıl çok sayıda boğulma vakasının yaşandığı ırmakta tabelalara ve tel örgülere rağmen yüzenlerin önüne geçilemiyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde her yıl çok sayıda boğulma vakasının yaşandığı ırmakta tabelalara ve tel örgülere rağmen yüzenlerin önüne geçilemiyor. Denetimlerini sürdüren polis ekipleri ihbar üzerine bölgeye giderek, ırmakta yüzen bir grup genci uyardı. Ekipler, gençlere suyun tehlikeli olduğu konusunda nasihat vererek, evlerine gönderdi.


Manavgat Irmağı'nda boğulmaların önüne geçilebilmesi için ırmak kenarlarına tabelalar ve tel örgüler konuldu. Son olarak 15 Mayıs'ta 17 yaşındaki Mustafa Boz'un boğularak yaşamını yitirmesine rağmen ırmakta yüzenlerin önüne geçilemiyor. Özellikle küçük şelalenin karşı tarafında Şelale Mahallesi sınırlarındaki Şavlak bölgesinde yasak tabelasına ve tel örgülerle kapatılmasına rağmen yüzenler engel tanımıyor. Denetimlerini sürdüren polis ekipleri ise ihbar üzerine bölgeye giderek gençleri uyarıyor. İhbar üzerine Şavlak bölgesine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ırmakta yüzen gençleri ırmaktan uzaklaştırarak kimlik kontrolü yaptıktan sonra ırmağa girmemeleri konusunda nasihatlerde bulundu. Irmakta her yıl çok sayıda insanın boğulduğuna dikkat çeken polisler, ırmağın tehlikeli olduğunu, suyun ne zaman yükselip ne zaman düşeceğinin belli olmadığını, kimsenin ailesine ve sevenlerine acı yaşatmaya hakları olmadığını belirterek gençleri evlerine gönderdi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:09 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ne tabelalar ne tel örgüler durduramıyor, her yıl insanlar boğuluyor - Son Dakika
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