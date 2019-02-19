Son Dakika Haberleri: Ne Varsa Çevremizde Onlar Yüreğimizde" Projesi

Ne Varsa Çevremizde Onlar Yüreğimizde" Projesi

2 saat önce

19 Mayıs Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünce, öğrencilerine Samsun'un ekonomik, turizm ve kültürel özellikleri tanıtılıyor.

Ne Varsa Çevremizde Onlar Yüreğimizde
19 Mayıs Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünce, öğrencilerine Samsun'un ekonomik, turizm ve kültürel özellikleri tanıtılıyor.

Okul müdürü Murat Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'un ekonomik, turizm ve kültürel özelliklerinin öğrencilere tanıtımı amacıyla "Ne varsa çevremizde onlar yüreğimizde" isimli proje hazırladıklarını söyledi.

Karaca, projenin yürütülmesiyle ilgili coğrafya öğretmeni Mehmet Bakır'ın görevlendirildiğini belirtti.

Bakır da proje kapsamında Bafra Ovası'nı öğrencilere tanıtmaya çalıştıklarını, çevrelerindeki doğal ve beşeri zenginlikleri yerinde görmeye ve öğrencilerin bilgi seviyesini artırmayı amaçladıklarını anlatarak, Alaçam ve Yakakent ilçelerindeki tarihi ve doğa güzelliklerine yönelik de gezi düzenleyeceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:57 Kaynak: AA

Hamidiye, 19 Mayıs, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Memurlar, Toplu Sözleşme Görüşmeleri İçin Taleplerini Belirledi HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında 2 Ayrı Suçtan Soruşturma Başlatıldı

81 İle Genelge Gönderildi! Riskli Alanların 3 Ay İçinde Bakanlığa Bildirilmesi Gerekiyor Dehşete Düşüren Olay! Gözü Dönmüş Zanlı, Ağabeyinin Gelinini Öldürüp Kaçtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 14:03:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ne Varsa Çevremizde Onlar Yüreğimizde" Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]