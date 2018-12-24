Son Dakika Haberleri: Ne Varsa Manavgat'ta Var" Fuarı

Ne Varsa Manavgat'ta Var" Fuarı

30 dakika önce

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde iş dünyasını 5. Kez buluşturacak 'Ne varsa Manavgat'ta var' Ticaret fuarı 10 Ocak'ta açılacak.

Ne Varsa Manavgat'ta Var
Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde iş dünyasını 5. Kez buluşturacak 'Ne varsa Manavgat'ta var' Ticaret fuarı 10 Ocak'ta açılacak.

'Ne varsa Manavgat'ta var' sloganı ile Manavgat'ın iş dünyasını 5. Kez buluşturacak olan ticaret fuarı 10 Ocak Perşembe günü saat 10.00'da Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açılacak. Fuar, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Manavgat Belediyesi, Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneği (MASTOB), Kızılağaç Turizm Yatırımcıları Derneği (KITUYAD), Manavgat Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD), Titreyengöl- Sorgun Turizm Yatırımcıları Birliği (TİSOYAB), Çolaklı Turizmini Geliştirme ve Tanıtma Derneği (ÇODER), Evrenseki Turizm İşletmeciler Birliği (ESDER)'in işbirliğinde organize ediliyor.

10-11-12 Ocak tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında ilçede toplu alım yapan firmalar ile bu firmalara ürün satan tedarikçilerin katılımı ile gerçekleştirilecek fuarın açılışı için hazırlıklar başladı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:14 Kaynak: İHA

Manavgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



25 Yıl Önce Büyük İkramiye Çıkan Vatandaştan Altın Değerinde Nasihat: Bilet Almayın İşkur'dan Tarihi Başarı

Erdoğan: Devlet Korumasındaki Gençlerimiz İlk Defa Öğretmenlik, Mühendislik, Hemşirelik Gibi Unvanlara Atanıyor Son Dakika! İsrail, Erken Seçime Gitme Kararı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 15:44:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ne Varsa Manavgat'ta Var" Fuarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]