Son Dakika Haberleri: Ne Varsa Manavgat'ta Var Fuarı

Ne Varsa Manavgat'ta Var Fuarı

1 saat önce

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Ne Varsa Manavgat'ta Var isimli fuarın 10 Ocak Perşembe günü açılacağını bildirdi.

Ne Varsa Manavgat'ta Var Fuarı, System.String[]
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Ne Varsa Manavgat'ta Var isimli fuarın 10 Ocak Perşembe günü açılacağını bildirdi.

Boztaş, düzenlediği basın toplantısında, "Ne Varsa Manavgat'ta Var" sloganıyla ilçe iş dünyasını buluşturan fuarın bu yıl 5'incisini gerçekleştireceklerini söyledi.

Amaçlarının toplu alım yapan firmaların satın almalarının Manavgat'ta gerçekleştirmesine katkı sağlamak olduğunu kaydeden Boztaş, "17 meslek komitemiz var. Komite başkanları arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda toplu alım yapan firmaların Manavgatlı firmalardan satın almalarını gerçekleştirmeleri konusu ortaya atıldı. Toplu alım yapan firmaların Manavgatlı ve MATSO üyesi firmalardan toplu alımlarını gerçekleştirmeleri için bir etkinlik gerçekleştirmek amacıyla başlamıştık. Her yıl daha gelişti. Bu yıl 5'incisini gerçekleştireceğiz." dedi.

MATSO, Manavgat Belediyesi, Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneği (MASTOB), Kızılağaç Turizm Yatırımcıları Derneği (KITUYAD), Manavgat Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD), Titreyengöl- Sorgun Turizm Yatırımcıları Birliği (TİSOYAB), Çolaklı Turizmini Geliştirme ve Tanıtma Derneği (ÇODER), Evrenseki Turizm İşletmeciler Birliğinin (ESDER) işbirliği ile organize edilen fuar 12 Ocak tarihine kadar sürecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak fuarda 65 firma stant açacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:49 Kaynak: AA

Manavgat Ticaret Ve Sanayi Odası, Manavgat, Ekonomi
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