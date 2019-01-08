Ne Varsa Manavgat'ta Var Fuarı

Manavgat
Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş
, Ne Varsa Manavgat'ta Var isimli fuarın 10 Ocak Perşembe günü açılacağını bildirdi.
Boztaş, düzenlediği basın toplantısında, "Ne Varsa Manavgat'ta Var" sloganıyla ilçe iş dünyasını buluşturan fuarın bu yıl 5'incisini gerçekleştireceklerini söyledi.
Amaçlarının toplu alım yapan firmaların satın almalarının Manavgat'ta gerçekleştirmesine katkı sağlamak olduğunu kaydeden Boztaş, "17 meslek komitemiz var. Komite başkanları arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda toplu alım yapan firmaların Manavgatlı firmalardan satın almalarını gerçekleştirmeleri konusu ortaya atıldı. Toplu alım yapan firmaların Manavgatlı ve MATSO üyesi firmalardan toplu alımlarını gerçekleştirmeleri için bir etkinlik gerçekleştirmek amacıyla başlamıştık. Her yıl daha gelişti. Bu yıl 5'incisini gerçekleştireceğiz." dedi.
MATSO, Manavgat Belediyesi, Manavgat Side
Turistik Otelciler Birliği Derneği (MASTOB), Kızılağaç
Turizm Yatırımcıları Derneği (KITUYAD), Manavgat Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD), Titreyengöl- Sorgun
Turizm Yatırımcıları Birliği (TİSOYAB), Çolaklı
Turizmini Geliştirme ve Tanıtma Derneği (ÇODER), Evrenseki
Turizm İşletmeciler Birliğinin (ESDER) işbirliği ile organize edilen fuar 12 Ocak tarihine kadar sürecek. Atatürk Kültür Merkezi
'nde yapılacak fuarda 65 firma stant açacak.