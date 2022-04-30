Ne yangın ne duman hiçbir şey onları alışverişten vazgeçiremedi - Son Dakika

Ne yangın ne duman hiçbir şey onları alışverişten vazgeçiremedi

Yangın çıkan binanın alt katındaki mağazalarda hiçbir şey olmamış gibi alışverişlerine devam ettiler

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede elektrik kontağından dolayı çıkan yangın kısa sürede çatıya da sıçradı. 4 itfaiyenin ekibinin müdahale ettiği yangının çıktığı binanın en alt katındaki mağazalarda ise yoğun duman ve koşuşturmacaya rağmen vatandaşlar hiçbir şey olmamış gibi alışverişlerine devam etti.

Olay, Cumhuriyet mahallesi Kadınana caddesi üzerindeki 6 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dairenin mutfak kısmında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin diğer kısımları ile çatısına sıçradı. Duman ve alevleri gören çevredekiler ise itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangın söndürme çalışmaları esnasında alevlerin yükseldiği binanın en alt katındaki dükkanlarda vatandaşların alışverişlerine devam etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Polis ekipleri ise vatandaşların olay yerine çekilen güvenlik şeridinin içine girmemesi için uzun süre uğraş verdi.

Yangının ardından inceleme başlatılırken, yangından ölen ya da yaralanan olmadı.