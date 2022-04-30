Ne yangın ne duman hiçbir şey onları alışverişten vazgeçiremedi - Son Dakika
Üye Girişi

Ne yangın ne duman hiçbir şey onları alışverişten vazgeçiremedi

30.04.2022 22:26

Ne yangın ne duman hiçbir şey onları alışverişten vazgeçiremedi Yangın çıkan binanın alt katındaki mağazalarda hiçbir şey olmamış gibi alışverişlerine devam ettiler Afyonkarahisar'da 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede elektrik kontağından dolayı çıkan yangın kısa sürede çatıya da sıçradı.

Ne yangın ne duman hiçbir şey onları alışverişten vazgeçiremedi

Yangın çıkan binanın alt katındaki mağazalarda hiçbir şey olmamış gibi alışverişlerine devam ettiler

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede elektrik kontağından dolayı çıkan yangın kısa sürede çatıya da sıçradı. 4 itfaiyenin ekibinin müdahale ettiği yangının çıktığı binanın en alt katındaki mağazalarda ise yoğun duman ve koşuşturmacaya rağmen vatandaşlar hiçbir şey olmamış gibi alışverişlerine devam etti.

Olay, Cumhuriyet mahallesi Kadınana caddesi üzerindeki 6 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dairenin mutfak kısmında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin diğer kısımları ile çatısına sıçradı. Duman ve alevleri gören çevredekiler ise itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangın söndürme çalışmaları esnasında alevlerin yükseldiği binanın en alt katındaki dükkanlarda vatandaşların alışverişlerine devam etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Polis ekipleri ise vatandaşların olay yerine çekilen güvenlik şeridinin içine girmemesi için uzun süre uğraş verdi.

Yangının ardından inceleme başlatılırken, yangından ölen ya da yaralanan olmadı.

Ne yangın ne duman hiçbir şey onları alışverişten vazgeçiremedi
Ne yangın ne duman hiçbir şey onları alışverişten vazgeçiremedi
Ne yangın ne duman hiçbir şey onları alışverişten vazgeçiremedi
Ne yangın ne duman hiçbir şey onları alışverişten vazgeçiremedi
Ne yangın ne duman hiçbir şey onları alışverişten vazgeçiremedi
Ne yangın ne duman hiçbir şey onları alışverişten vazgeçiremedi
Ne yangın ne duman hiçbir şey onları alışverişten vazgeçiremedi
Ne yangın ne duman hiçbir şey onları alışverişten vazgeçiremedi
Ne yangın ne duman hiçbir şey onları alışverişten vazgeçiremedi
Ne yangın ne duman hiçbir şey onları alışverişten vazgeçiremedi
Ne yangın ne duman hiçbir şey onları alışverişten vazgeçiremedi

YORUMLAR
500
Faik Öztrak: Yıllarca 'Allah Utandırmasın' Diye Dua Ettiler, Anlaşılan Duaları Kabul Oldu, Artık Hiçbir Şeyden Utanmıyorlar Faik Öztrak: Yıllarca 'Allah Utandırmasın' Diye Dua Ettiler, Anlaşılan Duaları Kabul Oldu, Artık Hiçbir Şeyden Utanmıyorlar TŞOF Başkanı Apaydın: 'Emek olmadan hiçbir şey olmaz' TŞOF Başkanı Apaydın: 'Emek olmadan hiçbir şey olmaz'

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ne yangın ne duman hiçbir şey onları alışverişten vazgeçiremedi - Son Dakika


Son Dakika
23:06 Dünya, Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan görüntüyü konuşuyor
23:01 Türkiye'nin dört bir yanında Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlanıyor
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti
22:35 Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor oldu!
22:33 Trabzonspor taraftarı maçın bittiğini zannederek son dakikasında sahaya indi
22:20 AK Parti'nin yaptırdığı anket sonucu İYİ Parti'de düşüş gözlendi
22:02 Bakan Bilgin "Emekli maaşı artacak" demişti! Gözler yarına çevrildi
21:49 Trabzon'da "Silahlara sarılmayalım" dediler namlunun ucuna Fenerbahçe'yi koydular
21:44 Koronavirüs tablosu açıklandı, 11 kişi hayatını kaybetti!
21:22 Maç bitti ortalık karıştı! Emre Belözoğlu'nu soyunma odasına sokamadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 23:12:46. #1.12#
SON DAKİKA: Ne yangın ne duman hiçbir şey onları alışverişten vazgeçiremedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement