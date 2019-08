Ne yaparsak yapalım engelsiz yapalım

"Engelsiz İzmir" Projesi kapsamında Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in Eşi Gökhan Sengel'in ev sahipliğinde Selçuk Efes Kent Belleği'nde gerçekleşen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Daire Müdürü Mahmut Akkın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aysel Özkan, Prof. Dr. Gülgün Tosun, Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Tülin Topuzoğlu, İzmir Engelsiz Sanat Derneği Başkanı Tamer Özşeker ve Prof. Dr. Adnan Akyarlı, Dr. Levent Köstem, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan ve konuşmasında ilk olarak Efes Selçuk'ta Engelsiz Park'ın tamamlandığı müjdesini veren Başkan Sengel, ayrıca belediye başkanı olmadan önce 10 yıl boyunca Sürekli Eğitim ve Kişisel Gelişim Destekleme Derneği (SEGEM-DER) başkanlığı yaptığını hatırlatarak; bu derneğin engellilere yönelik pozitif ayrımcılık sağlayan bir dernek olduğunu kaydetti. Engellilerin toplumsal hayatın her boyutuna katılıp katkıda bulunabilmesi için çaba sarf ettiğini ifade eden Başkan Sengel; "Aslında hepimizin bir engelli adayı olduğu düşüncesiyle konuya bakılmasını istiyorum. Ben bu noktada belediye başkanlarından bir şey istiyorum, bir belediye başkanı olmaktan çok on yıl boyunca Sürekli Eğitim ve Kişisel Gelişimi Destekleme Derneği çatısı altında engellilere yönelik çalışmalara katılan bir dernek başkanı ve herkes gibi bir engelli adayı olarak istiyorum bunu.. Belediye başkanlarımız hangi yapıyı inşa ederlerse etsin, ne yaparlarsa yapsın ama hepsi engelsiz olsun" dedi.

HER İLÇE KENDİ AKTİVASYONUNU GELİŞTİRECEK

Engelliler adına İzmir'de yapılacak çalışmaların ilçelerin kendi dokularına, karakteristik özelliklerine göre şekillenebileceğine dikkat çeken Başkan Sengel; " Biz şimdi bir tohum merkezi açacağız. İçerisinde de bir tohum okulu olacak. Bu toplantı bizde, bu merkezi ve okulu engellilerin de gezebileceği formatta dizayn etme konusunda bir fikir oluşturdu. Bu anlamda her ilçede başka bir aktivasyon gerçekleştirebiliriz. Biz kendi adımıza bunu tarımla yaparız. Ama İzmir'in tüm ilçelerinin farklı bir özelliği var. Her ilçe kendi kimliğine uygun bir aktivasyon geliştirebilir. Bunu bir puzzle gibi düşünmek lazım. Her ilçe bu puzzle'ın bir parçasıdır" dedi.

Engelliler adına yapılan çalışmaların siyaset üstü sorumluluklar olduğuna dikkat çeken Sengel; "Dernek başkanlığı dönemini de kapsayacak şekilde 10 – 12 yıldır engellilerin toplumsal hayatın her boyutunda aktif bir biçimde rol alması için çalışıyorum. Bu çalışmalar gerçek bir gönüllülük gerektiriyor" diye konuştu.

BİZ DERSEK KOLAYLAŞIR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Eşi Neptün Soyer; engelliler adına farkındalığı yüksek bir kent olan İzmir'de yapılacak çalışmaların gönüllülük esasına dayandığına dikkat çekerek; "Her ilçede gönüllü olarak varız demek için, bu yolda gönüllü olmak için Selçuk'tayız. Ne yaparsak yapalım bugün başlayalım. Birlikte başlayalım. Ben dersem yoruluruz. Biz dersek her şey kolaylaşır" dedi.

ENGELSİZMİR KONGRELERİ FARKINDALIK OLUŞTURDU

Toplantıda ayrıca 10 yıldır Engelsiz İzmir Projesi'nde görev yapan Dr. Levent Köstem, bir sunum yaptı. On yıllık süreçte düzenlenen Engelsiz İzmir Kongreleri hakkında bilgi veren Köstem; "Engelsiz İzmir Kongreleri'ni engellilerin yaşadığı sorunları bilimsel yaklaşımlar, siyasi yapının da katılımlarıyla, faydacı bir yaklaşımla kentte bir engelli politikası oluşturmak adına düzenledik. Bu kongrelerde en çok önemsediğimiz şeylerden biri de engellilerle ilgili toplumsal bilincin gelişmesine katkı sağlamak oldu. Ayrıca engelliler ile ilgili toplumsal bilincin oluşturulmasına yönelik çalışmalar bizi Farkındalık Merkezi oluşturmaya götürdü. Kongrelerde engellileri kentsel sorunları ve çözümleri, engellilerin üretime katılması, engellilerin sosyal yaşama katılması gibi konular ele alındı" dedi.

ENGELSİZ BİNALARA KIRMIZI BAYRAK UYGULAMASI BAŞLATTIK

Engelsiz İzmir Kongreleri'nin birincisinin düzenlenmesinin ardından " Engelsiz İzmir Stratejik Planı"oluşturulduğunu belirten Kösem; "Temiz denizlere, plajlara nasıl mavi bayraklar veriliyorsa; biz de kendini engelsiz hale getiren binalara, alanlara kırmızı bayrak uygulaması başlatmaya karar verdik. On yılda engellilerin kullanacağı kaldırımlardan onların istihdamını konulur noktaya geldik" dedi.

Engelsiz İzmir Kongreleri'nin önemli bir çıktısının da Engelli Farkındalık Merkezi olduğunu kaydeden Dr. Levent Köstem; " İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek, bireysel ve toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunları toplumun diğer kesimlerine de uygulamalı olarak hissettirmek amacıyla kurulan Türkiye'nin ilk "Engelli Farkındalık Merkezi" kuruldu. Bu merkezin değerlerini; etik, erdem, vicdan, saygı, hukuk, estetik ve maddi kazanımlardır" dedi.

Toplantının ardından Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, başkan eşleri ve tüm katılımcılara Efes Selçuk Belediyesi'nin yerli tohumdan kendi ürettiği ürünler ve kentin en lezzetli meyvelerinin bulunduğu meyve sepeti hediye etti. Katılımcılar son olarak; Selçuk Efes Kent Belleği önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.